Toto86-ennakko: Elitloppet-hevosia molemmilla radoilla

Bergsåkerin mailin ryhmä aloittaa 86-kierroksen. Vuoden 2018 St Michelin sankari Heavy Sound palaa tauolta. Kenneth Haugstad ajaa totutusti Daniel Redénin valmentamaa ruunaa. 5-vuotias Rome Pays Off ja kokeneet Mindyourvalue W.F. ja Disco Volante ovat kovimmat vastustajat.

Solvallan The Onions lopp juostaan 86-pelin päätöskohteena. Myös siinä on matkana maili. Kriterium-kakkonen Brother Bill päätti viime kauden kolmen voiton putkeen, joista viimeisin tuli kultafinaalissa Solvallassa. Se lähtee kauden avausstarttiin ykkösradalta.

”Brother Bill tuntuu paremmalta kuin ennen viime vuoden avausstarttia. Se on taas vuoden vanhempi ja valmiimpi kropaltaan. Viisivuotiaana on yleensä vaikea nousta eliittiin, mutta Brother Bill kehittyi hienosti. Loppukauden kolmessa voittostartissa se kukisti monta Elitloppet-hevosta. Mielestäni Brother Bill on Elitloppet-hevosia, mutta toki sen pitää näyttää se myös radalla”, Nurmos sanoi ATG:n haastattelussa.

Helpolla ei Brother Bill pääse keskiviikkona. Viime vuoden voittaja Milliondollarrhyme ja Finlandiaan kutsuttu Stoletheshow ovat kovia haastajia. Bill’s Man, Click Bait ja Missle Hill antavat myös näyttöjä valitsijoille, jotka katsastavat hevosia kevään suurlähtöihin.

Nurmoksen Bakerman starttaa 86-nelosessa ja on suosikki. Valmentaja uskoo kovasti hevoseensa.

”Bakerman juoksi ihan hyvin kauden avausstartissa. Se meni avoimilla päävarusteilla ja oli laiskanoloinen. Nyt sille laitetaan silmälaput, ja se tuo varmasti terävyyttä. Lisäksi uskon, että se menee paljon eteenpäin, kun on yksi startti ajettu. Testasimme kotitreenissä myös vedettäviä korvapalloja, ja ne toimivat hyvin.”

