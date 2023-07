Toto86-ennakko, Eskilstuna: Lugauer uskoo Tetrick Waniaan, Riordan ja Forss Dubai Kronokseen

Riina Rekilän kasvattama Tetrick Wania palaa reilun 2 kuukauden tauolta. Se oli viimeksi toukokuun alussa kakkonen Kungapokalenissa. Takarivistä starttaava Bedazzled Sox oli kolmas samalla ajalla. Conrad Lugauerin ajama Tetrick Wania on yksi suosikeista.

“Tetrick Wania oli hyvä Kungapokalenin finaalissa. Sen jälkeen hevonen on vain treenannut ja tehnyt sen hyvin. Haluan voittaa tämän lähdön, eikä tarkoitus ole ajaa mitään rauhallista juoksua”, Lugauer totesi ATG:llä.

Timo Nurmoksen Excusez Moi on väkevässä kunnossa. Se meni toissa kerralla 13,4-tuloksen 2640 metrillä ja voitti viimeksi Margareta-sarjan. Björn Goop jatkaa kuskina. Alessandro Gocciadoro tuo Italiasta Danger Bin. Myös Barack Facen luokka riittää korkealle.

Mika Forssin ajama ja Jerry Riordanin valmentama Dubai Kronos jaksaa 2640 metrin matkan. Sillä on kaksi voittoa alla 3140 metriltä. Lähtö on hienotasoinen, ja Ready Cashin poika kuuluu pelihevosiin.

”Jos Dubai Kronos tekee tässä hyvän juoksun, on se sen jälkeen mahdollinen derbyhevonen. Se on tosi vahva, ainoa hieman huolestuttava asia on, että se ei ole riittävän nopea vielä. Dubai Kronos jaksaa juosta kauan ja kovaa. Se on älykäs hevonen ja alkanut myös mennä rennommin, kun on tullut kokemusta”, Jerry Riordan totesi.

”Dubai Kronos on ollut kahdessa viime startissa parempi ajaa ja varmempi. Jos se vielä vähän tasoittuisi, niin uskaltaisi ajaa rohkeammin. Uskon, että syksyllä voimme olla mukana joissakin suurissa kisoissa. Kykyjä sillä on vaikka mihin, se meni viime syksynä ajamassani debyyttistartissa 14,3-tuloksen täydellä matkalla. Keskiviikon matka sopii, emmekä lähde lyötyinä matkaan”, Mika Forss sanoi.

Eskilstunan 4-vuotislähtö on hyvä mittari ennen Derbykarsintoja. Matka on sama kuin Derbyssä. Sahara Jaeburn voitti kisan 2021, Ecurie D 2020, Readly Express 2016 ja Monster Of Speed 1996.

Eskilstunan 86-pelin kohdelähdöt ovat kesän tapaan STL-divisioonia. Timo Nurmos tuo kultadivisioonaan, 86-nelonen, kaksi hevosta. Brother Bill starttasi viimeksi Elitloppetissa ja oli karsinnassa kuudes. Se lähtee keskiviikon kisaan suurena suosikkina hyvältä kakkosradalta Magnus A Djusen ajamana. 8-vuotias Inti Boko on kilpaillut edellisen kerran viime vuoden heinäkuussa. Lahjakas ruuna voitti 3-vuotiaana Kriteriumin. Örjan Kihlströmin ajama Inti Boko sai eturivin uloimman radan

Toto-kohteisiin tästä