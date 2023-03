Toto86-ennakko: Global Classified jahtaa kauden neljättä voittoa Solvallassa – Torvisella kiire ilta Åbyssä

Mattias Djusen valmentama Global Classified on jatkanut hienoa menoa myös tällä kaudella, neljästä kilpailusta on tullut kolme voittoa. Marcus Lindgrenin ajama Nugget Zon on tiukka haastaja keskiviikkona, kun ratkotaan finaalipaikkoja Solvallaserien 650 -sarjassa. Nugget Zon ja Global Classified olivat selvä kärkipari tiistaina 86:n peliprosenteissa.

”Global Classified tekee hienoja juoksuja joka kerta ja on tuntunut viime startin jälkeen treeneissä hyvältä. Se on pirteä, ja uskomme, että se tekee jälleen hyvän suorituksen. Olemme ajaneet aikaisemmin pitkää matkaa, ja se sujui hyvin. Hevonen on vahva, eikä kuluta voimiaan turhaan, joten uskon, että 2640 metrin matka sopii sille”, Mattias Djuse kertoi.

Hannu Torvisen hevosista viisi tulee Mika Haapakankaan valmennuksesta ja kolme Jerry Riordanilta. Haapakankaan Sahara Peyote palaa tauolta 86-ykkösessä. Ruuna voitti Kymenlaakso-ajon 2019 ja oli Derbyssä kolmas 2020. Torvinen ja Sahara Peyote ovat ykkösradalla mailin ryhmässä. Sahara Peyoten tavoitteet ovat varmasti kesän Suur-Hollolassa.

Tutut eliittisarjalaiset Heart Of Steel, Tycoon Conway Hall, Harran Boko ja Rackham ovat kovia vastustajia. Rackham kilpaili viime syksynä Ranskassa ja nappasi yhden kakkosen. 13-vuotias Tycoon Conway Hall peri vuoden 2016 Finlandia-Ajon voiton, kun Propulsionin juoksu mitätöitiin.

Haapakankaan Special Topsecret on hyvällä vitosradalla 86-vitosessa, ja se hakee vuoden toista voittoa. Tamma on tosi nopea, ja Torvinen varmasti lataa alussa. Special Topsecret on hyvä yllätysmerkki.

Torvisen ensimmäinen Riordanin hevonen 86-pelissä on ori Big Best Helvin, joka on mennyt erinomaisesti tällä kaudella. Classic Photon poika on voittanut 2640 metrin matkalla aiemmin.

Riordan-Torvisen toinen hevonen on kyvykäs, mutta epävarma Silvertail, joka juoksee tammalähdössä 86-seiskassa. Riordan uskoo, että kenkien poisottaminen auttaa hevosta ravaamaan, yllätysmerkki? Lähtö on varsinainen suomalaiskoitos, kun mukana ovat myös Onkel Investin Roubine, Ville Karhulahden Heartbeat Julie ja suomalaiskasvattajien Easypeasy Artist

Jonna Irrin valmentama Tangen Töff juoksee Solvallassa kylmäveristen Centaurin lähdössä, 86-kakkosessa. Jan-Olov Perssonin Kavaleren lähtee takamatkalta ja on suosikki. Jorma Kontiolla on pystyvä, mutta laukkaherkkä Rönningsgutten. Jos startti paalun vitosradalta onnistuu, niin voittokin on mahdollinen.

Torvisen ilta alkaa Haapakankaan Voodoo Artistilla, joka on osakasvattaja Juha Saarijärven omistama. Ximone Töll kohtaa 4-vuotiaiden Euro Classic Trotissa Mika Vihelän kasvattaman Oliver de Bosin.

Riordan-Torvisen Prince Villiam (Villiam) saa 3-vuotiaiden Euro Classic Trotissa vastaansa Einari Vidgren Oy:n Kaffe Latte Sisun (Southwind Frank), jonka rattailla nähdään Peter Ingves. Special Topmodel aloittaa kautensa tammalähdössä. Seura on sopiva, ja menestystä odotetaan.

