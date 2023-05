Toto86-ennakko: Global Classified menee kevyemmällä balanssilla

Mattias Djusen valmentama Global Classified on mennyt loistavasti tällä kaudella. Se on juossut jo 434 000 kruunua ja lähestyy miljoonan kruunun ansioita. Mats E Djusen tällä kertaa ajama 5-vuotias Bold Eaglen poika starttaa vitospaikalta finaalissa, jonka voittaja saa 150 000 kruunua. Run n’Cola on Djusen tallin toinen hevosen finaalissa.

”Global Classifiedillä on kaikki kunnossa. Se on tehnyt hyvän talven ja tulee paremmaksi ja paremmaksi koko ajan. Tähän starttiin tulemme vähän keventämään balanssia, ajamme ilman takakenkiä, ja edessä on kevyemmät kengät. Global Classified ja Run n’Cola ovat tasavahvoja. Juoksunkulku ratkaisee, kumpi on ensin maalissa”, Mattias Djuse kertoi.

Lähtö on loistavatasoinen, jokaisella osallistujalla on mahdollisuus voittoon. Paul Hagoortin Noxx Vrijthout saa rattailleen Jorma Kontion. Timo Nurmoksen Lee Harvey Bros ja viimeksi hurjastellut Balotelli Face ovat Global Classifiedin ohella suosikkeja.

”Noxx Vrijthout on oikein hyvässä iskussa, se on tehnyt kaksi huippulähtöä peräkkäin ja tuntuu edelleen treenissä tosi hyvältä. Hevonen pystyy avaamaan kovaa, mutta en tiedä, saako se ykkösradalta keulat. Joka tapauksessa se saa hyvän juoksun, ja jos juoksu onnistuu, niin hevosella on voittomahdollisuus”, Paul Hagoort sanoi Kanal75:lla.

Petri Salmelan kaksikko, Power Blaster ja Henry Flyer Sisu, juoksee 86-kuutosessa. Henry Flyer Sisu lähtee takamatkalta.

Hanna Lähdekorvella on kaksi hevosta Åbyn 86-kohteissa. Anxious To Matters starttaa 86-kolmosessa. Maharajahin poika pärjää aina, kun ravaa. Wish Me Magic tulee parin kuukauden tauolta 86-seiskassa. Lähdekorpi lähtee varovaisin toivein mailin matkalle lähtöradalta 10. Wish Me Magic voitti tammikuussa kahdesti.

Reijo Liljendahlin talli on aloittanut kauden 2023 ryminällä, 25 starttia, joista 7 voittoa ja 6 kakkosta. Varsinkin 3-vuotiaat ovat menneet hienosti. Niitä nähdään Solvallan avauslähdöissä.

Nuncion poika Eclipse As on ensin vuorossa. Hannu ja Mikko Laakkosen Selfmade Tile starttaa ST:n Nuorten sarjassa. Walnerin poika aloitti uransa voitolla ja hurjalla tuloksella 15,3/2140m. Nyt on uran ensimmäinen autolähtö. Voittaja saa 70 000 kruunua.

