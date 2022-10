Toto86-ennakko, Jägersro ja Solvalla: Henry Flyer Sisu loistopaikalla Solvallassa

Henry Flyer Sisu muistetaan vuoden 2020 Kriteriumin pronssimitalistina. Vain hurjat Brambling ja San Moteur tulivat edellä maaliin.

Henry Flyer Sisu on tällä kaudella noussut eliittisarjojen hevoseksi. Voittosumma on sellainen, että hopeadivisioonalähdöt ovat ohi. Se kilpaili syyskuun puolivälissä Färjestadin kultadivisioonassa ja taisteli keulasta viidenneksi. Tuore SM-kakkonen Unico Broline vei voiton pari kymmenystä nopeammalla ajalla 11,4a/2140m.

Jorma Kontio ajaa keskiviikkona. Hän ohjasti ruunan Kriteriumissa kolmanneksi, silloin Henry Flyer Sisu oli Timo Nurmoksen valmennuksessa. Bold Eaglen pojalla on hyvä kolmospaikka, ja se on nopea lähtijä. Kovat Reverend Wine ja Billy idol Jet ovat sisäpuolella, ja Final Dream starttaa ulkopuolelta. Vastus on hyvää luokkaa, muttei mitään Färjestadin tasoa.

”Henry Flyer Sisu on saanut kovia juoksua viime starteissa. Kaikki on ollut ihan kunnossa treeneissä. Hevonen on nopea, mutta Jomppe saa päättää taktiikan”, Salmela kommentoi. ”Hevonen jatkaa ilman kenkiä, jenkkikärryt laitetaan nyt taakse.”

Jägersro ja Solvalla isännöivät tasaisia 86-lähtöjä. Iivari Nurminen ajaa The Revenantilla avauskohteessa Jägersrossa. Michael Nimzcykin Pastors Girl on tiukka vastustaja. Paljon luotetaan myös Peter Ingvesin ohjastamaan Golden Stoneen, joka tulee Tanskasta.

”Golden Stone on tosi nopea startista. Ykkösrata ja lyhyt matka sopivat täydellisesti ruunalle. Uskon, että Golden Stone pystyy pitämään johtopaikan, mutta Peter päättää taktiikan, miten ajetaan. Golden Stonella on hyvä voittosauma”, valmentaja Morten Friis sanoi ATG:n haastattelussa.

Hanna Lähdekorven Amorcer Levallo on vitoskohteessa takamatkalla 2640 metrin volttilähdössä. Lähtö on erittäin pyöreä. Paalun Lorenzo Boko on niukka suosikki.

Suomalaismielenkiintoa on heti Jägersron avauslähdössä, jossa juoksevat 2-vuotiaat. Katri Avotien kasvattama ja Annamari Sipilän omistama Suomessa syntynyt Lady Cheri (Crazed) kilpailee uransa toisen startin. Marko Kreivin kasvatteja on kaksin kappalein. Pure Diamond (Father Patrick) ja Pure Harmony (Walner) tulevat Jerry Riordanin valmennuksesta kuten Lady Cheri.

Kreivin Pure Atlas (Father Patrick) palaa parin kuukauden tauolta 3-vuotislähdössä. Se aloittaa Per Nordströmin valmennuksesta. Father Patrickin poika oli aiemmin Jerry Riordanilla, josta se juoksi 10 kilpailua ja voitti 5 kertaa. Pure Atlas oli mukana kahdessa miljoonan kruunun finaalissa, mutta laukkasi niin Breeders Coursessa kuin E3:ssa.

