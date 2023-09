Toto86-ennakko, Jägersro ja Solvalla: Kinglet Bird ykkössuosikki – Timo Nurmoksella hevosia molemmilla radoilla

Solvallassa juostaan kaksi Höstfavoriten Kriterium-sarjaa. Janne Korven omistama ja Daniel Redénin valmentama Kinglet Bird (Nuncio) on tammojen lähdön, 86-kuutonen, suosikki. Se kilpaili viimeksi E3-finaalissa, jossa se taisteli johtopaikalta kolmanneksi.

”Kinglet Bird teki oikein hyvän juoksun viimeksi. Sen jälkeen tamma on saanut treeniä vähän lisää ja tuntuu edelleen hyvältä. Halusin ajaa sillä tämän lähdön, jotta saamme startin alle ennen Oaks-karsintaa. Nyt kevennämme vähän balanssia, ja on jännittävää nähdä, miten se toimii”, Redén sanoi Stall Zetin kommenttisivuilla.

Petri Salmelan Käraste Sisu (Face Time Bourbon) on saanut lisää kovuutta. Se voitti viimeksi E3 Chansen -lähdön. Timo Nurmoksen Whoopsy Laday (Tobin Kronos) pääsee matkaan ykkösradalta ja on vaarallinen. Mattias Djusen Knickers Sisu (Southwind Frank), Larah Westwood (The Bank) ja Laiza Westwood (Uncle Lasse) haastavat suomalaisjoukkueen.

Nelivuotiaiden tammojen Breeders’ Crown -alkusarjan lähtö aloittaa 86-kierroksen Jägersrossa. Timo Nurmos lähettää Malmöhön Aurelia Expressin (Readly Express), joka on ykkösradalta suosikki.

”Tamma oli tosi hyvä viimeksi Derbystoetin finaalissa, mutta sillä ajettiin sisäratajuoksu, ja se jäi pussiin voimia jäljellä. Aurelia on nopea alussa, ja sisäradan paikalta pitää olla optimistinen”, Nurmos sanoi.

Jägersron kaikki kohteet ovat Breeders’ Crown -sarjan lähtöjä. Paul Hagoortin Ester Degli Dei (Maharajah) lähtee suosikkina 3-vuotiaiden tammojen kilpaan, joka on 86-kolmonen. Se kävi näyttämässä menemisen mallia Hugo Åbergs -raveissa heinäkuussa. Robin Bakker ohjastaa.

Kolmivuotiaiden oriiden/ruunien lähdössä, 86-vitonen, tuore E3-voittaja Fiftyfour (Fourth Dimension) on suosikki, vaikka lähtörata on 12. Pelaajat uskovat Ken Eccen ajaman oriin kiertävän voittoon, peliprosentti oli 50 tietämissä tiistaina aamupäivällä.

Derbykolmonen Love Keeper (Propulsion) pääsee mainiolta kakkosradalta matkaan 4-vuotiaiden urospuolisten BC-kisassa. Johan Untesteinerin hevonen lähtee hyvin liikkeelle, ja sen uskotaan menevän keulaan.

Nurmoksella on vankka suosikki myös Solvallassa. Magnus A Djusen ajama Decathlon jahtaa voittoa ja finaalipaikkaa Solvallaserien 350 -sarjassa, joka on 86-pelin päätöskohde.

”Decathlon tekee koko ajan hyviä juoksuja. Niin myös viimeksi, kun se juoksi kolmanneksi ja juoksi ennätyksen 12,6. Nyt on tarkoitus ajaa ilman kaikkia kenkiä ensimmäistä kertaa. Hevonen pitää huomioida aikaisin peleissä”, Nurmos kertoi.

Tamara Skutnabb matkaa Sundsvallista Solvallaan. Celine P. kilpailee Solvallaserien 150 -karsinnassa, joka on 86-nelonen. Mailin ryhmään tuli lähtörata 11.

Oriiden/ruunien E3-finaalin kakkonen Frank S.H. (Fourth Dimension) ja kolmonen S.G.Dracarys (Bold Eagle) ovat suosikit urospuolisten Höstfavoritenissä, joka ajetaan ennen 86-peliä. Nurmoksen Kojak Sisu (Muscle Mass) haastaa.

Toto-kohteisiin tästä