Toto86-ennakko, Jägersro ja Solvalla: Liljendahlilla kaksi menestyssaumaa, yksi kierroksen suosikeista tulee harvinaisesta ravimaasta

AMG Stablen omistama 4-vuotias jenkki Tom’s Got Drive starttaa 86-kakkosessa, joka on mailin matkalla ajettava Solvallaserien 350 -karsinta. Ulf Ohlssonin ajama Long Tomin poika starttaa kuutosradalta. Petri Salmelan Judge Dredd Sisu ja Pertti isotalon Farfallone kuuluvat haastajiin. Tsekissä syntynyt Jerry on voitokas menijä ja suosikki. Se aloitti Ruotsissa ykkösellä Eskilstunassa.

”Viimeksi Tom’s Got Drive ei ollut parhaimmillaan, meillä oli tallissa flunssaa ja kaikkea muuta. Nyt hevosen arvot ovat kohdallaan, ja se on treenannut hyvin. Uskon hyvään suoritukseen, lähtöpaikka on ihan kohtuullinen, hevonen on hyvä lähtijä”, Liljendahl sanoi.

”Jerry oli fantastisen hyvä aloitusstartissaan Ruotsissa. Se ei ole suuri hevonen, pikemminkin ponin kokoinen. Mutta hevonen kasvaa silmissä, kun se pääsee radalle. Se yllätti menemällä heti 1.12-tuloksen Eskilstunassa. Ajoin maanantaina hiittiä, ja Jerry oli iloinen ja pirteä. Vastus on nyt kovempi, mutta Kim Eriksson on kova kuski lataamaan alussa. Tsekissä hevonen on juossut pääosin mailin matkoja”, valmentaja Sybille Tinter kertoi Kanal75:n haastattelussa.

Liljendahlin Pure Muscle starttaa 86-pelin päätöskohteessa, Solvallaserien 650 -karsinnassa. Muscle Hillin pojalla on takarivin lähtöpaikka mailin matkalla. Ohlsson jatkaa kuskina. Petri Salmelan Quantity Of Time ja Rauno Pölläsen Kalle Taxam ovat hyvillä lähtöpaikoilla kaksi ja kolme.

”Pure Muscle oli urhea viimeksi. Se joutui avaamaan kovaa ja sai rinnalleen Lozano di Quattron. Kaaduimme lippu korkealla. Sen jälkeen on ajettu vain rauhallisesti. Lähtöradan vuoksi odotukset ovat vähän maltilliset, mutta toisaalta hevosella voi ajaa eteenpäin, emmekä pelkää paikkaa johtavan rinnalla”, Liljendahl totesi.

Dimitri Schwartzin Beauty Evo (Father Patrick) on yksi suosikeista 86-kolmosessa, joka on 3-vuotiaiden tammojen lähtö Jägersrossa. Carl Johan Jepson ohjastaa ja Jerry Riordan valmentaa.

Kuudella totosijalla yhdeksästä uransa aloittanut J.H.Million starttaa 86-nelosessa, Solvallaserien 150 -karsinnassa. Björn Goop ajaa valmennettavaansa.

Hanna Lähdekorven Franklin Zet oli tiistaiaamun peliprosenteissa kakkossuosikki 86-vitosessa. Se starttaa takamatkalta. Suosikki Hank D.K. ja Petri Puron kasvattama Tom Crowe ovat paalulla.

Smokewalleyn voittokone Southwind Boko juoksee jo ennen 86-kohteita ja hakee neljättä perättäistä ykköstä. Tammalähdössä matka on 2640 metriä. Timo Nurmoksen valmentama ja Magnus A Djusen ajama Southwind Boko starttaa radalta 11. Suvelan tallin Caia juoksee 3-vuotislähdössä. Mika Forss ajaa ja Petri Salmela valmentaa.

Toto-kohteisiin tästä