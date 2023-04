Toto86-ennakko, jackpot, Solvalla ja Åby: Riverdalen tahdissa aloitetaan

Riverdale Z on aloittanut uransa neljällä voitolla. Seura on sopiva ja lähtöpaikka hyvä, Maharajahin tytär jatkaa voittosarjaansa 86-ykkösessä. Lugauer on sanonut, että seuraava tehtävä on Drottning Silvias Pokalin karsinnat, se kertoo kovasti tamman luokasta. Tallin mukaan myös autolähtöä on harjoiteltu.

Conrad Lugauer kävi pitkäperjantaina ajamassa Mallorcalla Manacorin radalla. Hän voitti 3-vuotiaalla Kika-tammalla. jonka on myös Maharajahin tytär.

Mika Haapakankaan tallista kilpailee kolme hevosta Åbyn 86-lähdöissä. Koko ajan parantava Denco’s Rioja saa avauskohteessa vastaansa juuri Riverdale Z:n. Jos Lugauerin haluaa varmistaa, Denco’s Rioja on syytä rastata mukaan.

Denco’s Ozzo O starttaa juoksuradalta 86-kolmosessa. Asko ja Sari Lapin kasvattama Heart Of Courage on takamatkalla.

Haapakankaan oma Special Topsecret on Åbyn päätöskohteessa (86-seiska) mainiolla kakkosradalla. Se on nopea lähtijä ja mailin ryhmässä yllätysvalmis. Dwight Pieters ajaa Haapakankaan valmennettavia.

Roger Walmann täyttää keskiviikkona 70 vuotta, hänen tallistaan starttaa kuusi hevosta Solvallassa.

Ikäluokkalähdöt vauhdittavat Solvallan iltaa. 4-vuotislähtö ajetaan 86-nelosena, jossa Walmannilta on peräti kolme hevosta. Coquaholy kuuluu ikäluokan kärkikaartiin, se oli Kriteriumissa viides. Eireann on tammojen parhaimmistoa. Se nappasi E3-finaalissa miljoonan kruunun kakkossijan. Every Day Elegant on tallin kolmas hevonen. Se selvitti myös tiensä Kriteriumin finaaliin, mutta jäi kahdeksanneksi. Daniel Redénin Jikken kuuluu Walmannin hevosten kanssa suosikkeihin.

Walmannin paras sauma on 86-kuutosessa. Rosemary Tile palasi voitokkaasti tauolta viimeksi Eskilstunassa. Onkel Investin Brilliantsky ja Stall Macapellin Izor Sisu ovat vastustajia spårtrappa-lähdössä. Björn Goopin ajama Brilliantsky on vitosradalla, ja se on mennyt erinomaisesti koko kauden. Brilliantsky oli tiistaina aamupäivällä niukka suosikki peliprosenteissa.

Hanna Lähdekorven Franklin Zet on lähes kruunulleen istuvassa sarjassa Åbyn 86-vitosessa. Sillä on ykkösrata takamatkalta, mutta paalulla on vain neljä hevosta, ja Hanna Lähdekorpi päässee heti hyviin asemiin.

Kriteriumsarjat kärsivät hevospulasta, ne ajetaan ennen 86-kohteita. Avoimessa Vårfavoriten-lähdössä on viisi osallistujaa tavoittelemassa 200 000 kruunun ykköstä. Mattias Djusen Maco Toro (Nuncio) ja Global Embargo (Broadway Hall) sekä Åke Lindblomin Västerbo Exciting (Jocose) ovat suosikit.

Tammojen Vårfavoritenissä on seitsemän hevosta. Loveletter In (Father Patrick), Elegance Kronos (Muscle Hill) ja Larah Westwood (The Bank) ovat ennakkoon kovimmat.

