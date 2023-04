Toto86-ennakko, jackpot, Solvalla ja Bjerke: Hail Mary voittaa suoraan tauolta?

Finlandia-ajoon kutsun saanut Frode Hamren valmentama Stoletheshow starttaa The Onionin lähdössä radalta kahdeksan. Magnus A Djuse ohjastaa. Daniel Redénin huipputallin Hail Mary lähtee vitospaikalta Örjan Kihlströmin ajamana.

Stoletheshow ei ole suosikki. Pitkältä tauolta palaava Hail Mary on saanut pelaajien luottamuksen ja on peliprosenttien ykkönen. Hail Mary kilpaili edellisen kerran syyskuussa. Viime vuoden Elitloppetissa se nappasi kakkossijan ja 2,5 miljoonaa kruunua Etonnantin jälkeen. Robert Berghin valmennuksesta Hail Mary voitti Derbyn.

”Hail Mary oli oikein hyvä viime vuonna, vaikka terveyden kanssa jouduimme tekemään töitä. Mielestäni terveystilanne on nyt ollut parempi, ja olemme pystyneet valmentamaan hevosta paremmin. Olen yrittänyt saada hevosta juoksemaan suoremmassa, kun se painoi vasemmalle. Sen jälkeen se alkoi painaa oikealle, joten töitä vielä riittää. Nyt se juoksee löysillä ohjilla ja iloisesti, pää jalkojen välissä. Se on hyvä merkki. On jännittävää nähdä, mitä hevonen pitää kilpailemisesta. Ajoimme kovemman treenin hiekkaradalla, ja hevonen oli siinä hyvä”, Reden kertoi Stall Zetin sivuilla.

Stoletheshow on kilpaillut tällä kaudella kaksi kertaa. Se oli Momarkenissa kakkonen ja voitti viimeksi Bjerkessä.

Hamre kertoi vihjelähetyksessä, että Stoletheshow voitti viimeksi helposti, eikä korvia tarvinnut avata, eikä vetolappuja käyttää. Finlandia-Ajo on pian, ja hevonen tarvitsee lähdön ennen sitä.

Fredrik B Larssonin Milliondollarrhyme palasi hienossa kunnossa radoille ja voitti pääsiäissunnuntaina Solvallassa Paralympiatravetin karsinnan ajalla 11,7a/2140m. Se haastaa tosissaan Hamren ja Redénin hevoset oivalta kolmosradalta. Timo Nurmoksen Seismic Wave on juossut tällä kaudella kaksi kertaa, mutta hylätty loppumatkan laukoista kummallakin kerralla. Stefan Melanderin tallista tulee kolme hevosta, Click Bait on tallin ykkösnyrkki.

Bjerken avoimen lähdön voittaja saa 40 000 kruunua. Hamren talli on pääosissa siellä. Baziren tallin väreissä Vincennesissä kilpaillut Beads on palannut takaisin Hamrelle. Tuttu Ble du Gers on aina varottava. Dream Builder ja uusi ranskalainen Feydeau Seven tulevat myös Hamrelta. Feydeau Sevenin luokka riittää korkealla, mutta ensimmäinen kilpailu Hamren tallista saattaa vielä sujua tutustumisen merkeissä.

Hamre itse uskoo, että Beads on tallin nelikosta se, jolla on parhaat voittosaumat.

Marjo Lindström matkaa Solvallaan kahdella hevosella, joita ajaa Hannu Torvinen. General Norrgård juoksee Solvallaserien 350 -karsinnassa, joka on 86-pelin neloskohde. Maharajahin poika sai volttilähtöön radan kahdeksan. General Norrgård on voittanut kolme viimeistä lähtöä ja riittää korkealle. Johan Untersteinerin Smile Silvio on suuri suosikki. Se voitti viimeksi 75-lähdön.

Vermossa kakkoseksi sijoittunut Tiger Hill (Love You) on Lindströmin toinen hevonen. Se juoksee 3-vuotiaiden ST:n sarjassa ennen 86-kierrosta. Laakkosen veljesten Selfmade Tile (Walner) on yksi vastustajista. Reijo Liljendahlin valmennettava juoksi koelähdössä 19,2/2140m. Selfmade Tile maksoi 1,9 miljoonaa kruunua Solvalla Yearling Sale -huutokaupassa 2021.

