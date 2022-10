Toto86-ennakko: Katja Melkon Happy Go Pepper loistopaikalla

Toto86-pelin neloskohde Solvallassa on 2140 metrin volttilähtö. Melkko&Sorosen Happy Go Pepper on ykkösradalla, ja koko matkan johto on tavoitteena.

”Happy Go Pepper on tehnyt useita hienoja suorituksia viime starteissa. Åbyn viime startissa juoksusta tuli hankala, eikä kaukaa takaa ollut mahdollisuuksia nousta korkealle, kun kärki lopetti kovaa. Nyt on ykkösrata. Johtopaikalta tamma on aina tehnyt hyvät suoritukset”, Katja Melkko kertoi tallin vihjeissä.

Salmelan Backwood’s Boogie, Laakson Flavienne Lascaux, Nurmoksen Samaritana ja Irrin Best in Show As ovat Happy Go Pepperin vastustajia. Jonna Irrin Best In Show As on saanut kovuutta vaativista lähdöistä ja on yllätysvalmis, vaikka lähtöpaikka on hankala.

”Viimeksi Best In Show Asilla oli lyhyellä matkalla takarivin paikka, mutta tamma meni siitä huolimatta uuden ennätyksen. Hevonen on vahva ja pystyy tekemään juoksuja myös itse. Toki Magnus A Djuse päättää, miten ajetaan. Magnus ajoi voiton Mantorpissa. Jos juoksu onnistuu, tamma pystyy nousemaan kolmen parhaan joukkoon”, Jonna Irri uskoi ATG:n haastattelussa.

Melkko&Sorosen Bästa Nesta starttaa 86-pelin kakkoskohteessa seiskaradalta. ”Bästa Nesta spurttasi viimeksi hyvin kolmanneksi. Lähtörata on tälläkin kertaa vaikea. Siksi voitto on ehkä vähän liikaa vaadittu. Uskomme hyvään sijoitukseen”, Melkko sanoi.

Timo Nurmos johtaa ylivoimaisesti Solvallan valmentajaliigaa voitoilla mitattuna. Lisää ykkösiä on tulossa keskiviikon V86-kierrokselta.

Nurmoksen valmennettavat ovat ottaneet 77 ykköstä, voittoprosentti on kova 30. Daniel Redénin hevoset ovat kruunuissa mitattuna edellä 16 147 300 vastaan Nurmoksen 13 237 500 kruunua. Kriteriumin kolmoisvoitto toi Redénille 7 miljoonaa kruunua.

Nurmoksen John King Boko metsästää keskiviikon 86-kakkosessa kolmatta peräkkäistä voittoa. Samaritana palaa neloskohteessa pitkältä tauolta. Sen kyvyt muistetaan, eikä menestys yllättäisi.

Bottoms Up Broline ja Miru Boko ovat Nurmoksen hevoset kuutoskohteessa ja suosikkeja kumpikin. Vielä päätöskohteessa on Nurmos-hevonen, joka pystyy voittoon. A Girl Has No Name kuuluu peleihin.

Åby on Solvallan ratapari. Onkel Investin Whispering Hills juoksee tammalähdössä valmentajansa Björn Goopin ajamana. Muscle Hillin tytär starttaa seiskakohteessa vitospaikalta.

Suomalaisjännitettävää on Solvallan alkulähdöissä. AMG Stablen osaomistama 3-vuotias jenkki Seven Mounds pisteli Reijo Liljendahlin ajamana kokeessa tuloksen 16,4/2140m. Chapter Sevenin poika aloittaa uransa, vastassa on Marko Korven valmentama Jaguar Journey (Muscle Mass).

Anssi Nordforsin omistama 3-vuotias Pepe Barosso (Ready Cash) jahtaa uransa avausvoittoa kolmoslähdössä. Hannu-Pekka Korpi suuntaa Solvallaan Golden Creditillä, joka juoksee tammojen maililla.

EL Jetpack hakee paluuta voittokantaan oppilaiden Guldklockan-lähdössä Andreas Lövdalin ajamana. Joshua B.R. aloittaa Jonna Irrin tallista, Taneli Säde ohjastaa.

Toto-kohteisiin tästä