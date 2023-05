Toto86-ennakko, kesäkiertue alkaa: Lindesbergin kierros päättyy kultadivisioonaan

Stefan Melander oli harmissaan, kun Click Bait ei päässyt Elitloppetiin. Nyt on näytön paikka kultadivisioonassa. Per Lennartsson jatkaa oriin kärryillä. Åke Lindblomin Chapuy on erinomainen sprintteri. Myös se oli Elitloppet-spekulaatioissa mukana. Click Bait ja Chapuy lähtevät rinnakkain radoilta viisi ja kuusi.

Daniel Wäjerstenin Gooner sai ykkösradan. Se on aloittanut kauden vahvasti ja kuuluu suosikkikolmikkoon yhdessä Click Baitin ja Chapuyn kanssa.

”Gooner tuntuu tosi vahvalta tällä hetkellä. Olin ajatellut ajaa Sweden Cupin, mutta valitsin kuitenkin Lindesbergin lähdön. Toivon, että voimme olla kesällä mukana vähän isommissa lähdöissä. Lindesbergissä on tiukat kurvit, mutta luulen, että se suosii Gooneria. Meillä on hyvät mahdollisuudet menestyä. Olen tyytyväinen lähtöpaikkaan, hevonen on alussa nopea. Lataan ja ajan mielelläni keulassa”, Wäjersten sanoi Kanal75:n haastattelussa.

Petri Salmelan Henry Flyer Sisu sai mailin ryhmään ysisradan. Mika Forss ohjastaa. Reima Kuislan Bubble Effe voitti viime vuonan Bergslagsloppetin Alessandro Gocciadoron ajamana.

Juha Koskelan Rio Luca juoksee 86-pelin avauskohteessa, joka on 3140 metrin volttilähtö. Voittaja saa 125 000 kruunua. Mika Forssin ajama Rio Luca starttaa paalulta. Ulf Stenströmerin voittokone Bold Knick sai 20 metrin takamatkalle takarivin paikan. Se oli tiistaiaamun peliprosenteissa jättisuosikki.

Katja Melkon ja Janne Sorosen tallin Go Peppergirl hakee kolmatta peräkkäistä voittoa STL - Klass I -sarjassa 86-nelosessa. Kaj Widell on ajanut aiemmat ykköset, ja hän jatkaa ohjastajana. Daniel Wäjerstenin Declan, Timo Nurmoksen Mirci a’Lir ja Thor Borgin First One Diamond ovat kovimmat haastajat.

”Declan palaa tauolta, se on treenannut hyvin. Sillä on kova kapasiteetti, sen se näytti selviytymällä viime syksynä Derbyn finaaliin. Tämä lähtö on ollut pitkään mielessä, koska hevosen voittosumma menee kohta yli Klass I -sarjan. Uskon hyvään suoritukseen, hevonen tuntuu hyvältä”, Wäjersten totesi.

Jörgen Westholmin Guli Fantom yrittää paluuta voittokantaan laukkastartin jälkeen hyvätasoisessa kylmäveristen STL-lähdössä 86-kolmosessa. Birk Stövern ja voitokas 5-vuotias Fakserling tulevat Norjasta ja lähtevät perusmatkalta. Klack Silver starttaa Guli Fantomin rinnalta, ja kovaluokkaiset Kalmar ja Guli Frodo ovat 40 metrin takamatkalla.

