Toto86-ennakko: Kriteriumsarjat värittävät jackpot-kierrosta, Nurmos: ”Lähtörata on paras mahdollinen”

Solvallassa juostaan kaksi Kriteriumsarjaa 86-kohteina. Onkel Investin Jarel Boko (Muscle Hill) kuuluu neloskohteena ajettavan oriiden/ruunien lähdön pelihevosiin. Christoffer Erikssonin valmentama Longgone River (Father Patrick) on kova vastustaja ja tiistain peliprosenteissa suosikki.

”Longgone River on tosi hieno hevonen. Kun se voitti toisen starttinsa, se ravasi 1.12-vauhtia päätöskierroksen. Hevonen on parempi kuin Rackman tässä vaiheessa. Kesällä Longgonella oli ongelmia lihaksiston kanssa. Ilman niitä harmeja olisimme kilpailleet kovissa ikäluokkalähdöissä. Kalmarin voittojuoksussa se oli oikein hyvä. Ajoin hevosella perjantaina, ja se tuntui paremmalta kuin koskaan”, Eriksson sanoi ATG:n haastattelussa.

Stall Nikkasen Månskenstösen (Bird Parker) ja Ingmanin perheen Millie de Veluwe (Villiam) ovat mahdollisia menestyjiä tammojen Kriteriumsarjan lähdössä, joka on 86-kuutonen.

”Millie de Veluwe on kehittynyt tosi paljon syksyn aikana. Se on samaa tasoa kuin tallin parhaat 3-vuotiaat tammat. Starteissa on ollut huonoa tuuria, ja toissa kerralla se jäi pussiin voimia tallella. Huonoa tuuria on ollut myös lähtöratojen kanssa, niin myös keskiviikkona. Paremmalta lähtöradalta olisin uskonut oikein hyvään suoritukseen. Mutta jos kaikki onnistuu, tamma on mukana taistelussa”, Nurmos totesi.

Toto86-pelin päätöskohteessa starttaa Nurmoksen tallista toinen suomalaisten omistama tamma, Smokevalleyn Southwind Boko. Mika Forss on ajanut Broadway Hallin tyttärellä voitot kahdessa viime startissa. Southwind Boko pääsee matkaan ykkösradalta. Arvontatuuria ei ollut Iivo Ämmälän omistamalla Best In Show Asilla. Jonna Irrin valmennettava lähtee kisaan eturivin uloimmalta paikalta.

”Southwind Boko on oikein hienolla mallilla. Se on ottanut voitot hyvällä tyylillä. Örebron karsinnassa se oli ylivoimainen, ja viimeksi finaalissa se ei ollut väsynyt maalissa, vaikka avaus oli kova. Hevonen on myös kehittynyt paljon tätä vuonna. Tamma tuntuu hyvältä treeneissä, ja sisäradan lähtöpaikka on paras mahdollinen. Southwind Boko lähtee kovaa, ja vaikkei se saisi keuloja, niin se saa varmasti hyvän juoksun”, Nurmos kertoi.

Nurmoksen tallista tulee myös kierroksen yksi eniten pelatuista. 86-kakkosessa juokseva Aragorn As viipotti syyskuun puolivälissä mailin aikaan 09,8a. Magnus A Djusen ajama Aragorn As lähtee kuutosradalta jahtaamaan toista voittoa, matkana on jälleen maili.

”Aragorn As on kehittynyt koko ajan paremmaksi. Viimeksi se voitti 75-lähdön 09-ajalla. Sen jälkeen se sai valmennusjakson. Tähtäin on 75-finaalissa kahden viikon kuluttua. Toki uskon menestykseen jo keskiviikkona”, Nurmos sanoi.

Åby aloittaa 86-kierroksen. Hanna Lähdekorven Quantum Roc starttaa 20 metrin takamatkalta. Adrian Kolgjinin 40 metrin takamatkalta lähtevä Upstate Face on suosikki. Tomas Malmqvistin valmentama Fincumet Groupin Love No Pain hakee toista voittoa tammojen stayerlähdöstä, joka juostaan 86-pelin seiskakohteena. Carl Johan Jepson ohjastaa.

Iiro ja Joonas Uutisen Beat It (Broadway Hall) juoksee Solvallassa ennen 86-kierrosta ajettavassa volttilähdössä, jossa 3-vuotiaat ovat perusmatkalla. Kovissa lähdöissä menestynyt Eddy West lähtee 40 metrin takamatkalta.

Kovat kylmäveriravurit värittävät keskiviikkoiltaa Solvallassa. Jos Öystein Tjomslandin Grisle Odin G.L. voittaa, sen voittosumma menee yli 5 miljoonan kruunun.

Åbyn ilta alkaa 2-vuotislähdöllä. Dimitri Schwartzin ja Dimitri Hedmanin kasvattama Beauty Evo (Father Patrick) aloitti uransa kakkossijalla ja tuloksella 15,9/1640m. Jerry Riordanin valmennettava metsästää nyt uran avausvoittoa Carl Johan Jepsonin ajamana. Marko Kreivin kasvattama Pure Cartier (Chapter Seven) on yksi vastustajista. Tuore Åbyn valmentaja Mika Haapakangas tuo 3-vuotislähtöön Special Chancen (Special Promise).

