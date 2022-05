Toto86-ennakko: Kylmäveristen lähdöllä aloitetaan – ”hevonen tuntuu todella hyvältä”

Bergsåker aloittaa. Enintään 800 000 kruunua tienanneet kylmäveriset juoksevat 86-ykkösessä. Gunnar Melanderin tallista löytyy muitakin menestyjiä kuin Månlykke A.M. Tekno Lynet on 7-vuotias Norjassa syntynyt menijä. Se päätti viime kauden kahteen voittoon. Tämän vuoden avausstartissa tuli kuutossija.

”Tekno Lynet on saanut talvella kovan treenin. Tuntuu, että se on kehittynyt entisestään. Tämän vuoden avausstartissa meillä oli huono lähtörata, ja kun matkana oli 1600 metriä, ajoin sisäratajuoksun. Hevonen jäi pussiin. Voimat jäljellä tultiin maaliin. Tekno Lynet on tuntunut edelleen todella hyvältä treenissä. Nyt saimme hyvän lähtöradan, ja uskon, että hevonen on nopea startista. Lähtö näyttää sopivalta, ja meillä on mahdollisuuksia pärjätä”, Melander sanoi ATG:n haastattelussa.

Solvallan kaikki kohteet kuuluvat Margaretas Tidiga Unghästserie -sarjan lähtöihin. 4.vuotiaat oriit/ruunat juoksevat kakkoskohteessa. Kriteriumkolmonen Mellby Jinx on suosikki.

Suurin suomalaismielenkiinto on 3-vuotiaiden oriiden/ruunien lähdössä. Hannu ja Mikko Laakkosen omistama Muscle Hillin poika Rocket Tile hakee nelosradalta 300 000 kruunun ykköstä uransa kolmannessa startissa. Reijo Liljendahl on oriin valmentaja. Per Lennartsson nähdään Rocket Tilen kärryillä. Örjan Kihlström ajaa Every Day Elegantia, joka on aloittanut uransa kolmella voitolla. Roger Walmannin valmennettava starttaa radalta 12.

Walmannin Eireann on suursuosikki 3-vuotiaiden tammojen lähdössä. Örjan Kihlströmin ajama Maharajahin tytär on ottanut kaksi tyylikästä voittoa. Rinnalta starttaava Carbonfiber on tiukka kilpasisko.

Stefan Melanderin valmentama Imhatra Am on 4-vuotiaiden tammojen selvä pelisuosikki päätöskohteessa. Johan Untersteinerin Glorius Rain on aloittanut tämän kauden hienosti ja on kovin haastaja.

Mika Haapakankaan Special Mystery ja Power Swirl starttaavat Bergsåkerin kolmoskohteessa, jossa nuoret ohjastajat ovat kuskeina.

Rosita Schwartzin Sara K.M.E. on tammalähdössä vitoskohteessa juoksuradalla. Se on ihan mahdollinen pärjääjä, vaikka takamatkalla on kova Zante Grif.

