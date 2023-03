Toto86-ennakko: Kylmäveristen ryhmä aloittaa kierroksen – ”B.W.Rune on tallin ykköshevonen”

Jan-Olov Perssonin tallista tulee neljä hevosta Kvisslebrunin lähtöön, joka aloittaa 86-kierroksen. Mats E Djusen ajama B.W.Rune on tallin ykkösnyrkki. Se on tehnyt kaksi starttia tällä kaudella, tuloksena voitto ja kakkonen. B.W.Sture ja Järvsöodin ovat tasaisen varmassa kunnossa. Konkari Bellfaks juoksee toisen kilpailunsa pitkältä tauolta. Radalta 12 kärkisija yllättäisi.

”Uskottelin, että B.W.Rune olisi voittanut viimeksi, mutta Berghin hevonen oli ykkönen. Startin jälkeen Rune on treenannut hyvin, ja kaikki on hienosti. Hevonen ei ole hirmunopea alussa, mutta jaksaa tehdä juoksua itsekin ja on tässä vaikeasti lyötävä. Kesäkengillä on tarkoitus ajaa. Rune on tallin ykköshevonen keskiviikkona”, Persson kertoi.

Onkel Investin Brilliantsky juoksee Solvallaserien 150 -karsinnassa 86-kakkosessa. Björn Goopin ajama ruuna on yksi suosikeista, vaikka lähtörata on 8. Timo Nurmoksen Mellby Imperial tulee pitkältä tauolta. Kyvykäs ruuna on peliprosenteissa selvä suosikki.

Nurmoksen Seismic Wave hakee paluuta voittokantaan Dartster F:n lähdössä, joka on 86-nelonen. Magnus A Djuse ohjastaa, Lähtörata on hyvä nelonen. Stefan Melanderin kaksikko Click Bait ja Chestnut Hill sekä Claes Sjöströmin Eddy West ovat kovimmat vastustajat. Click Bait oli kauden avauksessaan asiallinen neljäs.

Kierroksen mielenkiintoisin suomalaishevonen on American Zakke, joka aloittaa Daniel Wäjerstenin valmennuksesta 86-vitosessa. 5-vuotias Maharajahin poika starttaa juoksuradalta. Travrondenin tallikommenteissa kisaan lähdetään vielä maltillisin odotuksin.

Lähdön yksi suosikeista Cornerstone ei ole voittanut viime kuukausina, mutta on juossut muita totosijoja. Valmentaja Magnus Träff uskoo menestykseen.

”Cornerstone on alkanut löytää jälleen sitä parasta itseään. Se tuntuu tosi hyvältä treeneissä. Hevonen ei ole mikään salama volttilähdössä, mutta laukkariskiä en usko olevan kakkosradalta. Cornerstone kuuluu rastata kupongille”, Träff sanoi ATG:n haastattelussa.

Träffillä on toinen hyvä voittosauma 86-seiskassa. Needle’Em on ykkösradalla ja nopea lähtijä. Sen kaksi viimeistä voittoa ovat tulleet johtopaikalta.

”Viimeksi Needle’Em laukkasi ensimmäisessä kaarteessa, kun vauhti oli tosi kovaa. Toivotaan, että hevonen pystyy vastaamaan ulkoa lähteville ja pitämään keulapaikan. Nyt ajamme taas jenkkikärryillä, joka on selkeä etu”, Träff kertoi.

Päätöskohteessa nähdään monta suomalaisten hevosta. Tuomas Pakkasen Bluejeans Bi, Petri Salmelan Beau Levallo ja Nina Pettersson-Perklénin Got To Goo hakevat paikkoja Solvallaserien 350 -karsinnasta finaaliin.

Pekka Korpi vie 3-vuotiaan Denise Combon (Village Mystic) Solvallan alokaslähtöön. Se starttaa takamatkalta Jorma Kontion ajamana, vastassa on Pettersson-Perklénin Lady Agostina. Seb tallikaveri Messiah ja Melkko&Sorosen High On Pepper kohtaavat 2640 metrin volttilähdössä, joka ajetaan ennen 86-kohteita.

