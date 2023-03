Toto86-ennakko: Liljendahl tyytyväinen Admiral Asin talvitreeniin

Kautensa aloittava Admiral As juoksi viime vuonna Elitloppetissa, mutta loppusuoran laukka karsinnassa pilasi mahdollisuudet päästä finaaliin. Ready Cashin poika omaa tosi kovan luokan, josta osoituksena 20 voittoa uran 39 startissa. Ori lähtee suursuosikkina keskiviikon Gösta Bergengrens Minne -kisaan.

”Viime vuosi oli pettymys, tuli laukkoja, varsinkin suurissa kilpailuissa. Bergsåkerin lähtö on oikein sopiva aloitus. Olen tosi tyytyväinen Admiral Asin otteisiin treeneissä. Kovimmillaan olen ajanut Solvallassa 17,5/2100m. Hevonen tuntuu oikein hyvältä. Olen muuttanut muutamia pieniä asioita varustuksessa.”

”Kotona Admiral on voinut olla ensimmäisen kerran toisen hevosen kanssa tarhassa. Nykyisin sen kaverina on pikkuveli Emiral As, ja ne viihtyvät hyvin yhdessä. Se on ollut tärkeää Admiralin psyykelle. Ajetaan tämä lähtö, ja sitten katsotaan, miten jatkamme. Kaikki tietävät, miten korkealla arvostan tätä hevosta”, Liljendahl sanoi ATG:llä.

Liljendahlin Perpetuate starttaa 86-pelin avauskohteessa ja Dorothea Mil 86-seiskassa. Martti Ala-Seppälän ja Steve Stewartin kasvattama jenkkiruuna Perpetuate oli tosi lupaus nuorena. Nyt se palaa pitkältä tauolta, edellinen kilpailu on viime vuoden toukokuulta. Dorothea Mil voitti viime vuonna 3-vuotiaana 4 lähtöä. Se palaa 5 kuukauden tauolta.

Onkel Investin kovakuntoinen Brilliantsky sai kasiradan Solvallaserien 150 -karsintaan, joka on 86-kakkonen. Valmentaja Björn Goop ohjastaa. Marko Kreivin kasvattama Pure Fortune on vastassa.

Lisää Onkel-hevosia on 86-pelin päätöskohteessa. Agassi Broline yrittää paluuta voittokantaan. Se oli hyvä tauolta viimeksi ja kuuluu rastattaviin. Tuomas Pakkasen Bluejeans Bi ja Petri Salmelan Beau Levallo ovat haastajia.

Stall Macapellin Olli-Pekka Kallasvuo saa jännittää kahdessa lähdössä omien hevosten suorituksia. Izor Sisu juoksee 86-nelosessa Spelarnas Pokalissa, joka ajetaan 3140 metrin matkalla Solvallassa. Pasi Aikion mukaan treenit ovat sujuneet hyvin, ja hän odottaa hyvää sijoitusta. Örjan Kihlström ajaa tauolta palaavaa Django Riffin poikaa.

Kallasvuon Kiwee juoksee Solvallan avauslähdössä 3-vuotiaiden tammojen ST:n Nuorten sarjassa. Se aloitti uransa hienolla voitolla. Aikion valmentama Fourth Dimensionin tytär lähtee jahtaamaan toista ykköstä ja 70 000 kruunun palkintoa.

Melkko&Sorosen Loulou Web palaa pitkältä tauolta Solvallassa. Bergsåkerin aloituslähdöissä nähdään kaksi suomalaiskasvattajien hevosta. International Haciendan ja Juha Saarijärven Yourshowartist juoksee alokassarjassa. Anne ja Teemu Punavaaran Elvis Travian juoksi joulukuussa kaksi voittoa ja palaa nyt takaisin kilparadoille neloslähdössä.

