Toto86-ennakko Mantorp: Kinglet Bird aloittaa Redénin tallista suurena suosikkina

Kinglet Bird (Nuncio) aloitti Janne Korven valmennuksesta neljällä voitolla. Ensimmäinen tappio tuli viimeksi Bergsåkerin E3-finaalissa, jossa tamma sijoittui viidenneksi. ”Olin päättänyt jo aikaisemmin, että Kinglet Bird jää Ruotsiin valmennukseen. Sen on parempi olla Ruotsissa, kun tärkeimmät kilpailut ajetaan siellä”, Korpi kertoi Bergsåkerin kisan jälkeen.

Keskiviikkona Kinglet Bird juoksee 3-vuotiaiden tammojen Breeders’ Crownin alkuerässä, joka on 86-pelin neloskohde. Se lähtee tavoittelemaan välieräpaikkaa ja 110 000 kruunun ykköstä radalta viisi. Bergsåkerin finaalissa kakkoseksi kirinyt Knickers Sisu (Southwind Frank) on kovin haastaja. Sen lähtörata on 10.

”Kinglet Bird tekee nyt ensimmäisen startin meiltä. Se on tosi hieno hevonen, joka on treenannut oikein hyvin. Ajamme kengät jalassa. Niin se on kilpaillut aikaisemminkin. On jännittävää nähdä, miten tamma menee startissa”, Redén sanoi Stall Zetin sivuilla.

Roger Walmannin S.G.Dracarys (Bold Eagle) on suosikki 3-vuotiaiden oriiden/ruunien BC-lähdössä 86-kakkosessa. E3-finaalissa kakkoseksi sijoittunut ori oli peliprosenteissa selvä ykkönen.

Suomalaisväriä nähdään myös 4-vuotiaiden tammojen BC-alkuerässä, 86-seiskassa. Rosenqvist-Kortelainen-Karjalainen -kolmikon kasvattama ja omistama Lilian Young (Maharajah) ja suomalaiskasvattajien Cabaret Artist (Propulsion) lähtevät mainioilta radoilta 1 ja 3. Jörgen S Erikssonin ajama Lilian Young palaa tauolta. Daniel Redénin tallin Cabaret Artist sijoittui viimeksi kolmanneksi tammojen Jarlsberg Grand Prix -finaalissa.

”Cabaret Artist tekee aina parhaansa. Viimeksi Norjassa se näytti hyvältä. Nyt saimme hyvän lähtöradan”, Redén totesi.

Petri Puron kasvatti Sprintermästaren-kakkonen Staro Mack Crowe (Bold Eagle) starttaa suosikkina 4-vuotiaiden oriiden/ruunien BC-lähtöön, joka ajetaan 86-pelin päätöskohteena. Team Melkko&Soronen valmentaa ja Rikard N Skoglund ajaa. Ikäluokan tähdistöön kuuluva Bedazzled Sox (Brillantissime) on ykkösradalla.

”Staro Mack Crowella on mennyt kaikki hyvin Sprintermästarenin jälkeen. Hevonen on kilpaillut todella hyvin kaikissa starteissa, jotka on ajettu meiltä. Mantorpissa saatamme ajaa kengät jalassa, mutta sillä ei ole isoa negatiivista vaikutusta. Yritämme olla neljän parhaan joukossa ja saada paikan Breeders’ Crownin välieriin”, Katja Melkko kertoi tallin sivuilla.

Toto86-pelin kolmoskohteena ajettava kultadivisioona ei ole kaikkien kovatasoisin. Tomas Malmqvistin Holy Water pelattaneen suosikiksi, vaikka sillä on eturivin uloin lähtörata.

