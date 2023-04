Toto86-ennakko: Nurmoksen Mellby Imperial jahtaa kolmatta voittoa Solvallassa

Magnus A Djusen ajama Mellby Imperial starttaa Solvallaserien 350 -sarjassa. Lähtörata on mainio kolmonen. Robin Bakkerin ajama Cash Winner on tiukka haastaja, se lähtee Nurmoksen hevosen sisäpuolelta. Petri Salmelan Beau Levallo hakee hyvää sijoitusta ykkösradalta.

”Mellby Imperial on tosi hienossa vireessä, voidaan kai sanoa elämänsä kunnossa. Se on ollut loistava tauon jälkeisissä starteissa. Viimeksi tuli voitto 75-lähdössä, hevonen ei ollut edes väsynyt maalissa. Olen aina pitänyt tätä hyvänä hevosena, mutta matkalla on ollut ongelmia, olemme joutuneet operoimaan muun muassa sen etupolvet. Hevonen oli tosi hyväntuntuinen maanantain hiitissä, terve ja vahva. Lähtörata on hyvä, ja minun täytyy uskoa pärjäämiseen”, Nurmos kertoi.

Pär Landinin Axel Ruda on kierroksen suurin suosikki. Se starttaa Solvallassa 86-nelosessa, joka on oppilasohjastajien Karl-Gösta Fylkings Minneslopp. Axel Ruda sijoittui viimeksi Solvallan Paralympiakarsinnassa viidenneksi. Nyt vastus on aivan eri luokkaa, ja yli 70-prosentin pelikannatus on ihan perustelua. Andreas Lövdal ohjastajana tuo vielä lisää luottamusta. Jonna Irrin Isabel B.R. on yksi vastustajista.

Johan Untersteinerilla on kaksi hyvää menestyssaumaa Åbyssä. Vinci Nice pääsee matkaan kolmospaikalta avauskohteessa ja on suosikki. Haapakankaan tallin Special Major pystyy yllätykseen, vaikka lähtörata on eturivin uloin. Ori on nopea lähtijä, ja Hannu Torvinen varmaan lataa heti alussa. Hanna Lähdekorven Amorcer Levallo on vitosradalla.

Yara Dream on Untersteinerin tallin toinen mahdollinen menestyjä 86-seiskassa. Se oli viimeksi hyvä kakkonen Jägersrossa. Haapakankaan Ximone Töll on ykkösradalla, josta se riittää kärjen tuntumaan.

Suomalaismielenkiintoa on jo ennen 86-kierrosta, kun Reijo Liljendahlin Tom’s Got Drive hakee uran toista voittoa. AMG Stablen omistama Tom’s Got Drive on Long Tomin 4-vuotias USA:ssa syntynyt poika.

”Tom’s Got Drive on meille tutun Long Tomin ensimmäistä ikäluokkaa. Se treenasi ihan okei ja starttasi Ohiossa yhden kerran, mutta alkoi laukkailemaan. Se oli iso, eikä keskittynyt hommaan, ja päätettiin ottaa se kotiin. Kun se tuli Ruotsiin, se loukkasi etujalkansa tarhassa. Se oli melkein vuoden poissa ja oli Jimmy Ehlersillä kuntoutettavana, Nyt se on kehittynyt hyvin ja voitti viimeksi helposti ensimmäisen kilpailunsa. Se on treenannut oikein hyvin myös startin jälkeen. Ajamme kesällä mahdollisesti Norrlands Grand Prixin.” Liljendahl kertoi.

Timo Nurmoksen tallista tulee kova haastaja. 4-vuotias Ready Cashin poika Soundtrack aloittaa Ruotsissa. Hevosen taustat ovat kunnossa, kun Jean-Pierre Dubois on kasvattaja ja omistaja.

