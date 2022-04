Toto86-ennakko: Päätöskohteessa suomalaissuosikki – ”Ilman kenkiä ensimmäisen kerran”

Amazing Warrior voitti Örebrossa tammikuussa ja Eskilstunassa helmikuussa. Maaliskuussa ruuna matkasi Norjan Momarkeniin, mutta ei ollut oma itsensä ja jäi kahdeksanneksi.

”Hevonen oli viimeksi sairas, ja sen startin voimme unohtaa. Treeneissä kaikki on sujunut taas kuten pitää, ja hevosen pitäisi olla samassa kunnossa kuin voittostarteissa. Viimeistelyssä se oli oikein hyväntuntuinen. Jos rata on hyvä, testaamme varmaan ensimmäisen kerran ajaa ilman kaikkia kenkiä. Hippoksen sivuilla on virhe, että sillä olisi kerran ajettu ilman kenkiä. Uskon, että se parantaa vielä, kun kengät otetaan pois. Amazing Warrior on vahva ja viihtyy pidemmillä matkoilla, ja sen pitäisi riittää tässä seurassa korkealle. Tavallisilla kärryillä ja vedettävillä silmälapuilla mennään”, Iikka Nurmonen kertoi.

Åbyn vitoskohde on 15 hevosen autolähtö. Riccardo Bianchin valmentama Mainio ja Hanna Lähdekorven Quantum Roc ovat sopivassa seurassa yllätysvalmiita.

Vårfavoriten-sarjat eli perinteiset Kriteriumiin ilmoitettujen hevosten lähdöt juostaan Solvallassa ja 86-kohteissa. Voittokoneet ovat suosikkeja molemmissa lähdöissä. Hans R Strömbergin Xerava C.D. starttaa tammojen lähdössä. Sillä on neljä starttia ja neljä voittoa urallaan. Roger Walmannin tallin Coquaholy on oriiden/ruunien Vårfavoritenin suursuosikki. Sillä on kolmen voiton putki.

