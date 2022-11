Toto86-ennakko: Salmelan Speed Matters Solvallassa ja Borgin Fakserling Bjerkessä

Päätöskohde ajetaan Solvallassa. Se on 15 hevosen spårtrappa-lähtö. Roni Paldanin Comanches ja Petri Salmelan Speed Matters pääsevät lähtemään sisimmiltä radoilta pienimmillä voittosummilla. Mika Forssin ajama Comanches voitti viimeksi Solvallassa ja paineli keulasta tuloksen 13,6a/2140m. Salmelan jenkkiruuna Speed Matters on tehnyt hienon kauden, 5 starttia, 4 voittoa ja 1 kakkonen. Örjan Kihlström on ajanut ykköset, hän istuu jälleen Explosive Matterin pojan kärryillä. Speed Matters oli tiistain peliprosenteissa iso suosikki.

”Speed Matters oli lahjakas jo 2-vuotiaana. 3-vuotiskausi oli vaikea, se kasvoi vielä silloin paljon. 4-vuotiaana se on jälleen löytänyt itsensä ja kilpaillut hurjassa kunnossa. Hevosella oli kaviopaise viimeisen startin jälkeen, mutta kavio on nyt kunnossa, ja treenattu on normaalisti. Örjan tuntee hevosen hyvin. Hyvillä mielin lähdemme Solvallaan, vaikka lähtö on nyt kovempi, kun mukaan pääsevät enintään 600 000 kruunua tienanneet”, Salmela kertoi.

Bjerken kylmäverilähdöstä, 86-kolmonen, löytyy kierroksen toinen paljon pelattu ja monen varma. Thor Borgin valmentama 4-vuotias Fakserling on kilpaillut 9 kertaa ja voittanut 7 lähtöä. 4-vuotias Fakserling starttaa perusmatkalta kakkosradalta.

”Fakserling kuuluu ehdottomasti rastata kupongille. Toki hevonen kohtaa aina vaan parempia hevosia, mutta mikään keskiviikon vastustajista ei pelota minua. Hevonen on nopea startista ja tottunut juoksemaan keulassa. Viimeksi Klosterskogenissa Fakserling teki ehkä uransa parhaan juoksun, kun se meni 26,6-tuloksen autolähdössä. Eirik Höitomt on ajanut valtaosan Fakserlingin voitoista”, Borg kertoi ATG:n haastattelussa.

Thor Borg on itse ajanut 3329 voittoa. 70-vuotias Borg luopui lisenssistä vuonna 2017 ja ajatteli pelaavansa golfia ja kiertää maailmaa. ”Mutta sitten tuli koronapandemia, eikä mitään voinut tehdä. Otin lisenssin takaisin ja sillä tiellä ollaan”, Borg jatkoi.

Kentucky Fibbers lopp on avoimien hevosten kisa, joka ajetaan ennen 86-kierrosta Solvallassa. Reijo Liljendahlin Admiral As pääsi viimeksi jälleen voitonmakuun. Erik Adielssonin ajama Ready Cashin poika on lähdön suuri suosikki. Salmelan Henry Flyer Sisu on kovin haastaja. Revelation juoksee toisen startin Timo Nurmokselta ja on huomioitava.

