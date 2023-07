Toto86-ennakko Skellefteå: Månlykke A.M. vastaan Perssonit – Salmelalla suosikkeja

Steggbest Minne, 86-nelonen, on sähäkkä mailin ryhmä, jonka voittaja saa 150 000 kruunua. Månlykke A.M:n edellinen kilpailu oli toukokuun puolivälissä. Uumajan startissa Månlykke jäi seitsemänneksi, ja Gunnar Melander epäili jonkinlaisen heinäallergian olleen syynä.

”Annoimme Månlykkelle aikaa palautua, valmennus oli ensin hyvin rauhallista, mutta nyt se on ollut reippaampaa. Ajoin keskiviikkona ratahiitin Bollnäsissa. Rankka sadekuuro vähän häiritsi, mutta hevonen meni 1.28-vauhtia täyden matkan, ja annoin sen mennä pienen matkan myös 1.18-kyytiä. Sen jälkeen päätin ilmoittaa Skellefteåån. Tähtäin on Ruotsin mestaruudessa elokuussa”, Melander kertoi Travrondenin haastattelussa.

Kova maileri Bäcklös Uriel lienee Jan-Olov Perssonin viisikon vaarallisin. Se voitti kesäkuussa Bollnäsissa ajalla 18,7a/1640m. Ulf Ohlsson ohjastaa, kun vakiokuski Mats E Djuse on kiellossa.

Petri Salmelan tallista kilpailee seitsemän hevosta. Hopeadivisioona aloittaa 86-kierroksen. Mikkelissä voittanut ja 10,2-tuloksen hurjastelut Idomenio Sisu on yksi suosikeista, Ulf Ohlsson ajaa. John Östmanin ajama Armani Press ja Mika Forssin ohjastama Quite Special tulevat Suomesta.

”Idomenio Sisu teki rajun juoksun viimeksi johtavan rinnalta ja voitti ajalla 10,2, mutta osasin odottaa kovaa juoksua. Hevonen on ottanut pitkän reissun hyvin ja mennyt normaalit treenit hyvällä tavalla. Lähtörata on hyvä, ja Idomenio on valmis juoksemaan alla 10-tuloksen paikalta kuin paikalta. Sillä oli viimeksi laput, ja niillä jatketaan”, Salmela sanoi.

Salmelan Jamie Sisu lähtee kakkosradalta jahtaamaan voittoa STL Klass II -divisioonassa, joka on 86-kolmonen. Kovimmat haastajat Petteri Kokon Pain Train ja Juhani Väätämöisen M.T.Puccini saapuvat Suomesta.

”Jamie Sisu stressaantui viimeksi volttilähdössä, ja kun vastustaja tuli lähelle, niin laukka tuli. Se on vielä kokematon, mutta kapasiteetti on iso, ja se liikkuu kuin tulevaisuuden huippuhevonen. Lähtörata on hyvä, ja autolähtö sopii. Meillä on hyvät saumat pärjätä”, Salmela totesi.

Stig Lindmarks Styrkeprov on kultadivisioona, joka juostaan 2640m matkalla ja 86-kuutosena. Salmelan Hector Sisu ja Henry Flyer Sisu saivat huonot lähtöpaikat. Daniel Wäjerstenin Esprit Sisu jaksaa matkan ja on suuri suosikki. Salmelan No Beer Drinker juoksee 86-seiskana ajettavassa Diamantstoetissa, vastus on kova.

