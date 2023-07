Toto86-ennakko, Solänget: Nyt voittaa Admiral As

Kultadivisioona, 86-nelonen, on perinteikäs Silverörnen. Suomalaisten omistamia hevosia on kilpailun kunniataulukossa useita, muun muassa Shadow Woodland 2016-17, Knows Nothing 2015 ja Plantagenet 2007.

Daniel Redénin tallin Admiral As on tämän vuoden kisan suosikki. Se oli viimeksi Rättvikissä jo kakkonen, ja voittoa voidaan odotella. Milliondollarrhyme, Global Badman ja kaukaa Jägersrosta saapuva Rackham ovat kovia haastajia.

”Admiral As oli jo hyvä Rättvikin startissa viimeksi ja tuntuu parantavan myös treeneissä. Tuntuu ehkä hassulta, mutta aivan parhaassa vireessä hevonen ei viimeksi ollut. Kuskin mukaan se tuntui hieman rullivalta viimeisellä kierroksella, ja sellaiselta se tuntui myös hiekkaratatreeneissä. Nyt Admiral tuntuu selvästi paremmalta, mutta koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu, kun on kyse tästä hevosesta. Mutta eteenpäin on menty sitten avausstartin. Vauhtia alkaa tulla, voimaa siinä on aina ollut”, Redén kertoi tallin nettisivuilla.

Illan suurin ykkönen 220 000 kruunua maksetaan Nordgubbens Minnessä, joka on kylmäveristen divisioonafinaali ja 86-kuutonen. Vermossa ja Härmässä voittanut Jan-Olov Perssonin Stjärnblomster kohtaa nyt myös urospuoliset ja starttaa Mats E Djusen ajamana 40 metrin takamatkalta. Hurjavireinen Bokli Rapp N.O. on toinen kovista suosikeista.

”Stjärnblomster tekee hyvä työtä koko ajan, eikä mitään negatiivista ole ollut näkyvissä. Tamma kuuluu maan parhaisiin hevosiin, ja kunto on hyvä. Kyllä se täytyy aikaisin huomioida tässä lähdössä”, Marcus Lilius Perssonin tallilta kertoi.

Björn Karlssonin valmentaman Bokli Rappin omistajat ovat harvemmin nähty kylmäveristen omistajina. Brixton Medical/Daniel Redén nimi löytyy omistajan kohdalta.

”Kun saa tällaisen valmennustehtävän lämminveripuolen suuromistajilta, niin se tuntuu todella hyvältä. Takamatkan sisäradalta täytyy ladata heti alussa ja yrittää nousta heti toisella radalle. Jatkamme samoilla hybridikärryillä, joilla voitimme keskiviikkona Solvallassa ja ilman kenkiä. Olen optimistinen, mutta varoitus B.W.Sturesta, se on mielestäni tässä vaarallisempi kuin Stjärnblomster, kun on 2100 metrin matka”, Björn Karlsson kertoi ATG:llä.

Garde Hästar AB:n Bellatrix Club juoksee Diamantstoetissa, joka on 86-kakkonen. Mika Forssin ajama ja Öystein Tjomslandin valmentama tamma starttaa takamatkalta ja takarivistä. Tallikaveri Queen Tresher on takamatkan eturivissä ja yksi suosikeista.

