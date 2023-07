Toto86-ennakko, Solvalla: Castor The Star aloittaa kierroksen

Toto86-kierros aloitetaan hopeadivisioonalla. Jörgen Westholmin valmentama Castor The Star muistetaan Elitloppet-viikonlopun pronssifinaalin voitosta. Se jätti johtopaikalta muut kauaksi taakseen. Solvallan jälkeen Westholm ei kainostellut, vaan suuntasi miljoonan kruunun jahtiin Bodenin Norrbottens Stora Prisiin. Mahdoton Francesco Zet voitti, Castor The Star oli hurjassa seurassa neljäs ja osoitti riittävänsä myös eliittilähdöissä.

Westholm on myös Castor The Startin omistaja ja osakasvattaja. 5-vuotiaalle Maharajahin pojalle voi hyvin ottaa tavoitteeksi Jubileumspokalenin. Mutta ensin voitetaan keskiviikon lähtö. Myös valmentaja luottaa hevoseensa.

”Castor The Star teki oikein hyvän juoksun Bodenissa. Se otti myös pitkät meno- ja paluumatkat hyvin ja tuntuu treeneissä hyvältä. Saimme kohtalaisen lähtöradan (kuusi) Solvallaan, ja meillä on hyvät mahdollisuudet menestyä. Voi todeta, että rima laskee aika lailla edelliskilpailusta”, Westholm kertoi.

Ensimmäinen Margareta-sarjan lähtö ajetaan 86-pelin kolmoskohteena. Myös siitä löytyy suuri suosikki. Fredrik Perssonin Frank S.H. (Fourth Dimension) on hävinnyt urallaan vain kerran, avausstartissa tuli laukka. Nyt on tulostaulussa neljä peräkkäistä voittoa.

”Frank S.H:lle on ollut sarjoja tosi huonosti. En halunnut ajaa E3-lähtöjä, koska se olisi tiennyt pitkiä reissuja. Hevonen on treenannut koko ajan ihan hyvin. Keskiviikon lähtöön ei ole panostettu mitenkään erityisesti, tähtäin on syksyssä. Saimme hyvän lähtöradan, ja meillä on hyvät voittomahdollisuudet keskiviikkona”, Persson sanoi.

Timo Nurmoksen tallista kilpailee kahdeksan hevosta. 86-pelin päätöskohteessa on niistä kolme. Kendall Jackson ja Excusez Moi ovat jo ehtineet voittaa tänä vuonna. Erik The Phantom voitti viime vuonna neljä kertaa seitsemässä startissa. Suomalaiskasvattajien Pure Attack ja Topping Artist ovat haastajia 4-vuotiaiden urosten Margareta-lähdössä.

Solvallan Hjördis-lähdössä nähdään kylmäverisiä. Ernst Johan Nordinin ajama Hjördis kilpaili Solvallan avajaisraveissa elokuussa 1927 ja sijoittui kakkoseksi Prins av Balderin jälkeen. Öystein Tjomslandin 5-vuotias Smedheim Braut on keskiviikon lähdön kiinnostavin nimi. Se sijoittui viime vuonna Ruotsin Derbyn kakkoseksi ja Norjan vastaavassa kolmanneksi.

