Toto86-ennakko Solvalla: Ikäluokkatähtiä keskiviikon lähdöissä – ”Kohtaamme ehkä maailman parhaan 4-vuotiaan”

Dollarimiljonääri Joviality nähdään tammojen 86-pelin neloskohteena ajettavassa Prix Diana Zetissä, jossa ykkönen on 400 000 kruunua. Erik Adielsson saa miettiä taktiikan tarkkaan, jotta Chapter Sevenin tytär nappaa ykkösen kasiradalta. Ikäluokan kärkeen kuuluvat Eireann (Maharajah), O’Mara Zon (Maharajah), Sparven (Bird Parker) ja Queen Belina (Nuncio) ovat kovia haastajia.

Jörgen Westholm on Jovialityn kovimman haastajan Queen Belinan valmentaja.

”Queen Belina oli oikein hyvä kauden avausstartissa. Nyt kohtaamme ehkä maailman parhaan 4-vuotiaan, mutta hyvä hevonen on meilläkin”, Westholm totesi.

Adielsson ohjastaa Sabine Kagebrantin valmentamaa Jovialitya, jonka voittosumma kruunuissa on 18,6 miljoonaa.

”Hyvillä fiiliksillä lähdemme matkaan, vaikka viimeksi hävisimme Jazzy Perrinille. Kauden päätavoitteet ovat Stochampionatet ja Derby”, Adielsson sanoi.

Prix Readly Expressin paras saa 600 000 kruunua. Lähtö ajetaan 86-pelin päätöskohteena. Aiemmat voittajat Attraversiamo, Don Fanucci Zet, San Moteur ja Francesco Zet kertovat laadukkaasta kilpailusta. Roger Walmannin Bedazzled Sox (Brillantissime) on ikäluokan tähdistöä ja lähtee suosikkina matkaan. Tallikaveri Coquaholy (Orlando Vici) sai ykkösradan. Stefan Melanderin Following (Nuncio) on luotettava kilpailija ja varottava. Petri Puron kasvattama ja Melkko&Sorosen valmentama Staro Mack Crowe (Bold Eagle) on nousemassa ikäluokan kärkijoukkoon.

”Staro Mack Crowe on ollut todella hyvä kauden molemmissa starteissa. Nyt on tosi kova vastus, mutta mukana pitää olla, kun ykköspalkinto on noin hieno. Emme lähde lyötynä matkaan”, Katja Melkko kertoo tallin kotisuvuilla.

Toto86-kierros käynnistyy 5-vuotiaiden Jubileumspokalen-katsastuksella. Alessando Gocciadoro tuo kisaan Charmant de Zackin, joka juoksee toisen kilpailunsa Ruotsissa. Melkon High On Pepper on yksi mahdollisista menestyjistä. Jubileumspokalen juostaan elokuussa, ykköspalkinto siinä on 1,5 miljoonaa kruunua.

”High On Pepper ei ollut parhaimmillaan viimeksi, sen pitäisi olla nyt parempi. Varusteisiin tulee sen verran muutoksia, että kokolaput muuttuvat puolilapuiksi”, Katja Melkko sanoo.

”Charmant de Zack yllätti minut viimeksi. Havaitsin täysin erityyppisen hevosen täällä Ruotsissa mitä se oli Italiassa. On pakko todeta, että hevonen ravasi ja suoritti paremmin, kun täällä ratojen kunnosta pidetään huolta. Hevosen kunto paranee myös kaiken aikaa, ja uskon, että se tekee jälleen hyvän suorituksen”, Gocciadoro sanoi.

