Toto86-ennakko, Solvalla ja Åby: EL Jetpackilla takana hyvä talvitreeni

Timo Nurmoksen valmentama EL Titanin poika starttaa enintään 650 000 kruunua tienanneiden Solvallaserienin karsinnassa. Andreas Lövdal nähtiin EMP Investin kasvattaman oriin kärryillä jo viime syksynä, ja hän jatkaa kuskina. Lövdal ajoi lokakuussa EL Jetpackilla kaksi voittoa Solvallassa. Rauno Pölläsen Kalle Taxam on yksi vastustajista 86-pelin kakkoskohteessa.

”EL Jetpack on ollut talvitreenissä viimeisen startin jälkeen ja saanut kunnolla voimatreeniä lähinnä mäessä. Olemme ajaneet yhden ratahiitin 1.22-vauhtia, ja hevonen on valmis aloittamaan kautensa. Meillä on ollut haastavat valmennusolosuhteet, ja hevoset eivät ole olleet ihan huipputikissä, kun ovat aloittaneet kilpailemisen. Huippukunto varmaan tulee, kun saavat muutaman lähdön alle. Jetpackilla on vähän huono lähtöpaikka, mutta se on vahva ja voittanut monta lähtöä myös raskaammilla reissuilla. Normaalisti sen pitäisi suorittaa oikein hyvin tällaisessa seurassa, mutta muistutan vielä, ettei kunto ole ihan topissa”, Nurmos varoitteli.

Hannu Torvinen jatkaa Uumajan tiistairaveista Åbyyn, jossa hänellä on viisi ajettavaa. Mika Haapakankaan valmentamat Dencosdancingqueen ja Ximone Töll sekä Magnus Dahlénin Demone d’Asti juoksevat jo ennen 86-kohteina. Torvisen ajama Special Topsecret on loistopaikalta ja on yksi suosikeista 86-ykkösessä. Hanna Lähdekorven tauolta palaava Amorcer Levallo on kova haastaja. Special Chance hakee Torvisen ajamana voittoa kahden kakkossijan jälkeen 86-seiskassa.

Suomalaisporukan kasvattama ja omistama Love No Pain lähtee suosikkina Åbyn tammalähtöön. Tomas Malmqvistin valmentama tamma voitti Halmstadissa 75-lähdön tammikuun lopulla. Matti Nisosen valmennustallista kilpailee kaksi Einari Vidgren Oy:n hevosta 86-nelossa. Djokovic ja Leader Brodde juoksevat spårtrappa-lähdössä.

Bluejeans Bi toi Tuomas Pakkaselle ensimmäisen voiton Ruotsin turneella Gävlessä. Varennen poika hakee toista ykköstä 86-pelin päätöskohteessa Jorma Kontion ajamana.

Kaksi suomalaiskasvattajien hevosta nähdään Åbyssä. International Haciendan ja Juha Saarijärven Easypeasy Artist starttaa mailin volttilähdössä ja Mika Vihelän Oliver de Bos 86-kolmosessa.

Toto-kohteisiin tästä