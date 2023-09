Toto86-ennakko Solvalla ja Åby: Gocciadorolla ja Redénillä suosikit avauskohteissa, Nurmoksella päätöskohteessa

Seitsemän hevosta tavoittelee Åbyn 100 000 kruunun ykköstä 86-pelin avauskohteessa. Tanskan ylpeys Emoji, Åby Storan viides Usain Töll, Kolgjinin tallin kova maileri Ultion Face ja Alessandro Gocciadoron Clarissa ovat suosikkeja. Tiistaiaamun peliprosenttien ykkönen Clarissa laukkasi Margareta Wallenius-Klebergs Pokalissa. Mika Haapakankaan Special Major on mukana pienimmällä voittosummalla.

”Clarissan viimekertainen laukka harmittaa. Se tuntui todella hyvältä jo lämmityksessä, ja uskoin huippusuoritukseen. Mutta hevonen kuumeni lähtöauton takana ja lopuksi räjähti laukalle. Annoimme sen jälkeen 40 päivää vapaata kilpailemisesta, että hevonen ehtii rauhoittua kunnolla. Clarissa tykkää juosta lyhyitä matkoja, ja uskon, että se tekee vahvan suorituksen”, Gocciadoro kertoi tallin Sulkysportin avoimilla kommenttisivuilla.

Hannu ja Mikko Laakkosen Knows Nothing voitti The Red Milen 2015 sekä Saku ja Sami Sandbergin Monster Of Speed 1997. Zarenne Fas ja Tycoon Conway Hall ovat kahden viime vuoden voittajat.

Daniel Redénin Hankypanky Pinkman on suursuosikki 86-kakkosessa, joka aloittaa Solvallan lähdöt. Hienosti Redénin valmennuksessa aloittanut Love Youn poika on kolmosradalla. Hyvänä lähtijänä sen uskotaan johtavan lähdöstä maaliin.

”Hankypanky ei ollut ihan parhaimmillaan viime startissa. Joku juttu häiritsi sitä, meillä oli ollut myös hevosia kipeänä silloin. Nyt Hankypanky on treenannut ihan okei, ja tästä se saa lähdön ennen 14. lokakuuta ajettavia finaaleja. Matka ei ole ongelma. Uskon hyvään suoritukseen, hevonen on ollut hyvä ennenkin pikkutauolta”, Redén totesi tallin kommenttisivuilla.

Vankka suomalaissuosikki nähdään Solvallassa 86-pelin päätöksessä, joka on tammojen spårtrappa. Smokewalleyn Southwind Boko jahtaa kolmatta peräkkäistä ykköstä. Matkana on maili, Timo Nurmoksen valmentama ja Magnus A Djusen ajama tamma joutuu lähtemään takarivistä.

”Southwind Boko on kehittynyt tänä vuonna paljon ja hävinnyt vain kerran. Se tappio tuli 75-lähdössä, kun tamma joutui avaamaan tosi kovaa. Viimeksi hevonen oli taas oikein hyvä ja voitti voimia jäljellä. Nyt on rata 11 ja mailin matka, helppoa ei tule olemaan. Jos meillä olisi ollut eturivi, tamma olisi nopeana lähtijänä voinut ottaa heti keulapaikan. Toivotaan tuureja juoksupaikan suhteen takarivistä. Mutta kunto on hyvä, ja olen tyytyväinen hevoseen”, Nurmos sanoi.

Solvallan avoimien hevosten spårtrappa ajetaan ennen 86-kohteita. Ysiradan Zeudi Amg on Gocciadoron tykki kotiradalla. Eniten ansainneet Brambling ja Milliondollarrhyme saivat eturivin uloimmat lähtöradat, Rome Pays Off on kymppipaikalla. Petri Salmelan Henry Flyer Sisu ja Timo Nurmoksen Seismic Wave pystyvät pärjäämään nelos- ja vitospaikoilta.

Kalle Roineen Quando ja Petri Salmelan Kill Posin starttaavat Solvallan kakkoslähdössä, joka ajetaan 2640m matkalla.

Kaksivuotiaat kamppailevat 250 000 kruunun ykkösestä Åbyn avauslähdössä, joka on huutokauppahevosten kisa. Steen Juulin He Dares The Devil (Fourth Dimension) on yksi suosikeista. Chapter One (Chapter Seven) ja Captiva (Walner) ovat myös aloittaneet hienosti.

