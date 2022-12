Toto86-ennakko Solvalla ja Åby: Haastava jackpotkierros, Henriksenin hevoset huomioitava

Kohteet ovat haastavat niin Åbyssä kuin Solvallassa. Kierroksen menestysvalmentajaksi saattaa nousta Per Henriksen, jonka hevoset ovat ravanneet omistajilleen tällä kaudella lähes 4 miljoonaa kruunua. 76-vuotias Henriksen on vuosikymmeniä valmentanut hevosia niin Norjassa, USA:ssa kuin Ruotsissa. Shane T Hanoverin hän ajoi Finlandia-Ajon ykköseksi 1984.

Henriksenin kahteen hevoseen uskotaan paljon Åbyn lähdöissä. Kadabra Dream starttaa kolmoskohteessa. Se oli suuri suosikki tiistaiaamun peliprosenteissa.

”Kadabra Dream on tosi hienossa kunnossa ja niin hyvä kuin se vain voi olla. Saimme hyvän lähtöradan neljä. Hevonen on parhaimmillaan, kun se saa seurata selässä pitkään ja säästää kirivoimat loppuun”, Henriksen kertoi ATG:n haastattelussa.

Henriksen uskoo hevosistaan eniten vitoskohteen Laze Breezeen. Saksassa syntynyt 4-vuotias tamma tuli Henriksenin valmennukseen syksyllä ja on ottanut kaksi voittoa.

”Viimeksi tamma voitti johtopaikalta oikein helposti ja voimia jäi. Meillä on taas ykkösrata. Jos saamme pidettyä keulat, on tamma siitä vaikeasti lyötävissä. Laze Breeze on tallin paras sauma keskiviikkona.”

Henriksen Fromheaven Idzarda startaa 86-pelin avauskohteessa lähtöradalta 11.

”Hevonen kiri viimeksi hyvin, ja sitä ennen se jäi pussiin. Mutta lähtörata Åbtyssä on nyt tosi ikävä. Hevonen ei ole sellainen, että se tekisi itse raskaimmat työt kiertämällä muut. Rahasija on tavoitteena.”

Tuomas Pakkasen valmentama Bella Follo aloittaa Ruotsin turneen 86-kakkosessa, joka juostaan Solvallassa. Jorma Kontion ajama tamma sai kasiradan. Onkel Investin Tara Hills on sisäpuolella. Onkelin tammoja kilpailee myös Åbyssä. Valmentaja Björn Goop itse ajaa Whispering Hillsillä 86-vitosessa, joka on tammalähtö.

Solvallan osalta 86-kierros päättyy mailin ryhmään. Pia ja Robert Ekströmin Jeppas Uppercut ja suomalaisporukan Velocius Crowd One kuuluvat suosikkeihin. Erik Adielsson nähdään Björn Goopin valmentaman Velocius Crowd Onen kärryillä.

Mika Haapakankaan Special Topsecret juoksee Åbyn kolmoskohteessa, joka on oppilassarjan finaali. Simon Helm yrittää etsiä tammalle suotuisat ajolinjat ikävältä radalta 12.

Solvallassa ajetaan ennen 86-kohteita oppilasohjastajien Travrondens Guldklocka -sarjan kolme viimeistä lähtöä. 12 eniten pisteitä kerännyttä kuskia on mukana. Sarjan päättävässä kolmannessa lähdössä eli finaalissa ohjastajat valitsevat itse hevosensa. Pia Huusarin Lukaku di Quattro on kolmosradalla ja kuuluu varmasti ensimmäisten joukossa valittaviin hevosiin.

Matti Nisosen valmentama Djokovic jahtaa kauden viidettä voittoa Solvallan viidennessä lähdössä. Mika Forss ohjastajaa. Antti Peltolan kasvattama Hopeusteponalego lähtee ykkösradalta haastamaan.

Solvallan ilta alkaa 3-vuotislähdöllä, jossa kilpailee monta suomalaistaustaista hevosta. Onkel Investin Brillantsky (Brillantissime) ja Kai P Jussilan Queen Evo (Muscle Hill) aloittivat uransa kakkosijalla ja hakevat nyt voittoa. Petri Salmelan Caabo Levallo (Maharajah) ja Andreas Söderströmin Jeppas Watson (El Mago Pellini) ovat haastajia.

