Toto86-ennakko Solvalla ja Åby: Kendall Sisu kakkoskohteessa, Imperator päätöskohteessa

Kendall Sisu jahtaa kauden kolmatta voittoa Solvallaserien150-karsinnassa Mika Forssin ohjastamana. Terästallit Oy ja Garde Hästar AB omistavat What The Hillin 4-vuotiaan tyttären. Kendall Sisu on juossut urallaan 12 kertaa ja voittanut viisi lähtöä. Katja Melkon valmennustilasto tältä vuodelta on upea, 45 starttia, 18 voittoa ja voittoprosentti 40.

”Kendall Sisu on aloittanut 4-vuotiskauden kahdella voitolla. Viimeksi jäi voimia varastoon. Lähtörata on nyt vähän ulkona, ja taukoa on. Näistä huolimatta uskon hyvään sijoitukseen, jos juoksu onnistuu”, Katja Melkko kertoi tallin sivuilla.

Imperator kilpaili 4-vuotiskaudella (2022) Hannu-Pekka Korven valmennuksesta, Se voitti Kuopio Stakesin. Suurvoiton jälkeen tuli takaisku, kun Imperatorin kavioluu murtui. Ori kuntoutui Emma Väreen valmennuksessa ja palasi vuoden tauolta kilparadoille. Viime kesän jälkeen se siirtyi Daniel Redénin talliin.

Maharajahin 5-vuotias poika aloittaa Solvallaserien650-karsinnassa. Örjan Kihlströmin ajama Imperator sai mailin matkalle lähtöradan 12. Redén lähtee maltillisin odotuksin Solvallaan.

”Imperator on hieno ja vahva hevonen. Se on saanut nyt treenata terveenä pitkään. Emme yleensä aja talvella kilpaa, siksi olemme odottaneet myös Imperatorin kanssa, että radat tulevat paremmiksi ennen kuin starttaamme. Rata 12 tietysti laski odotuksia, sieltä on vaikea voittaa. Nyt tämä on lähinnä testi, että näemme, missä mennään”, Redén totesi.

AMG Stablen kasvattama Ringo Adore aloittaa Ulf Stenströmerin omistuksesta ja valmennuksesta. Se on lähdön suosikki ykkösradalta. Petri Salmelan Beau Levallo starttaa rinnalta. Stenströmer on matkassa myös maltillisella mielellä. Hän toivoo, että Ringo Adore saisi sopivan selkäjuoksun avausstartissaan.

Nina Pettersson-Perklénin tallista kilpailee kaksi hevosta 86-kohteissa. The Greek Sox (86-4) ja Dame Lane (86-6) arvottiin kumpikin lähtöradalle 12.

Hanna Lähdekorven Con Padre on vankka suosikki Åbyssä ajettavassa 86-kolmosessa. Con Padre starttaa 20 metrin takamatkalta, ja ruunan peliprosentti tiistaina aamupäivällä oli yli 60.

Elina Pakkasen Lake’s Edina starttaa montélähdössä ennen 86-kohteita. Suomalaisvaljakko kuuluu suosikkeihin.

Centaurs loppissa olisi ollut kilpailumahdollisuus myös suomenhevosilla, mutta siihen tuli vain kylmäverisiä. Voitokas Guli Fantom ja juoksuradalta lähtevä Envis ovat suosikkeja.

