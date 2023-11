Toto86-ennakko Solvalla ja Åby: Kiertääkö Norjasta saapuva takarivin paikalta kaikki Solvallassa?

Zaire Heldia ostettiin kesällä Hollannista, ja alku Pohjoismaissa on ollut hieno, kaksi starttia ja kaksi voittoa. Örjan Kihlström ajaa Solvallassa.

”Zaire Heldia oli avausstartissa meiltä vielä hieman tuhdissa kunnossa, mutta teki silti hyvän juoksun. Toisessa startissa se oli oikein hyvä, vaikka juoksi pitkään johtavan rinnalla. Kunto on menossa ylöspäin. Samassa lähdössä mukana oleva Hamren High Performance hävisi silloin. Zaire Heldia on oikein hyvä hevonen tähän lähtöön ja tallin paras menestyssauma”, Kim Pedersen kertoi Kanal75:n haastattelussa.

Daniel Redénin Never Mind’Em on yksi kierroksen pankeista. Propulsionin 4-vuotias poika starttaa nelosradalta 86-kakkosessa Örjan Kihlströmin ajamana.

”Never Mind’Em on tehnyt kaksi hienoa juoksua parhaita 4-vuotiaita vastaan. Se on todellakin noussut ylöspäin sarjoissa viime kuukausina. Nyt on pitkä starttiväli, mutta niin on ollut aiemminkin. Paljon auttoi, kun aloimme ajaa ilman kenkiä, niin pyrimme tekemään myös keskiviikkona”, Daniel Redén sanoi Stall Zetin kommenttisivuilla.

Mika Haapakankaan tallista kilpailee kaksi hevosta 86-seiskassa, joka on Åbyssä ajettava 2640m metrin ryhmä. André Eklundin ajama Special Topmodel ja David Grundmannin ohjastama Special Chance tavoittelevat 60 000 kruunun ykköstä.

Solvallan kohdelähdöistä kolme on Solvallaserien -sarjojen karsintoja, joiden finaalit ajetaan tammikuun ensimmäisenä keskiviikkona. Kemppitallin ja Steve Stewartin kasvattama Unleashed Kemp starttaa takamatkalta tammalähdössä, joka ei ole Solvallaserien-sarjoja. Daniel Redénin valmentama Wishing Stonen tytär voi juoksun onnistuessa menestyä. Illan kuumin kuski Örjan Kihlström ohjastaa.

”Unleashed Kemp laukkasi viimeksi, mutta se johtui enemmän radasta, jolla minun hevoseni eivät viihtyneet. Tamma on ollut hyvä hiiteissä. Selkäjuoksu sopii, mutta ensimmäisen kerran ajettava volttilähtö on kysymysmerkki. Hevonen voi olla vähän terävä lähtötilanteessa”, Redén varoitteli.

Marko Korven valmentama Jax Journey ja Riikka Avotien kasvattama Velocius Crowd One juoksevat Guldklockan-oppilaslähdössä ennen 86-kohteita. Kakkosena sarjassa oleva William Ekberg nähdään Jax Journeyn kärryillä.

Tästä toto-kohteisiin