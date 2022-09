Toto86-ennakko, Solvalla ja Åby: ”Lataan keulaan ja siitä myös ajetaan”

Kai P Jussilan Lukaku Di Quattro, Onkel Investin Roubine sekä Hannu ja Mikko Laakkosen tauolta palaava Highway To Hill kohtaavat.

Lukaku Di Quattro on mennyt hienosti kesän kilpailuissa. Kolmesta viime startista on tullut kaksi voittoa ja kakkonen. Björn Goopin valmentama ja ajama Roubine joutuu kiihdyttämään kasipaikalta. Viimeksi Ready Cashin tytär sijoittui Tammaderbyn karsinnassa viidenneksi. Reijo Liljendahlin valmentama hurjasukuinen Highway To Hill saa kärryilleen Örjan Kihlströmin, joka ajoi oriilla kaksi voittoa viime vuonna. Muscle Hilin ja Beatgoeson Hanoverin poika palaa lähes vuoden tauolta.

”Lukaku on ollut tosi hyvä viime starteissa. Viimeksi luovuin johtopaikasta, kun Kapten Brodde tuli rinnalle. Tiedän, kuinka hyvä hevonen se on, treenasin sitä, kun olin Timo Nurmoksella töissä. Kapten Brodde pystyi pitämään voittoon, olimme kakkosia samalla ajalla. Olin oikein tyytyväinen Lukakuun myös siinä startissa”, Jussila totesi.

”Ajoin torstaina Lukakulla treeniä, ja ruuna tuntui oikein hyvältä. Lähtörata on nyt hyvä, lataan siitä keulaan ja siitä myös ajetaan. Lukaku on keulasta hyvä. Hevonen ostettiin meille, kun Veijo Heiskanen lähti Suomeen. Lukaku on luonteikas ja omapäinen, mutta kyllä sen kanssa on tultu toimeen”, Jussila jatkoi.

Mikko Ahon Enge Draken juoksee 86-kolmosessa, joka ajetaan 2640 metrin matkalla Åbyssä. Hanna Lähdekorven Anxious To Matters on yksi suosikeista 86-vitosessa, Conrad Lugauer ohjastaa. Vastassa on Janne Svartin Justice Rhyme.

Timo Nurmoksen Daven Port meni viimeksi ravia ja yllätti Big Noon Pokalenissa. Voittotulos oli hurja 11,9/1660m voltista. 4-vuotias Cantab Hallin poika yrittää uutta voittoa 86-pelin päätöskohteessa radalta 12. Matkana on maili.

Mielenkiintoista suomalaiskatsottavaa on jo ennen 86-kierroksen alkua Solvallassa. Laakkosten Highway To Hillin pikkuveli All Or Nothing (Knows Nothing) starttaa 3-vuotislähdössä. Kai Jussilan liisaama La Donna Perfetta aloittaa tammalähdössä. Onkel Investin The Primerose ja Nurmoksen Bentley Gar ovat kovia vastustajia.

”La Donnalla oli pieni vilustuminen päällä, kun se tuli meille. Se on treenannut pari viikkoa Lukakun kanssa. Nyt ajetaan kiltisti ja toivotaan, että saadaan hyvää rahaa. Nurmoksen Bentley Gar voittaa”, Jussila totesi.

Kaksivuotiaiden Breeders Course -karsinta ajetaan myös ennen 86-peliä. Nurmoksella on lupaava Tino Barosso (Father Patrick), jonka avauskilpailu pilaantui loppusuoran laukkaan. Mattias Djusen Frustration (Fourth Dimension) on kakkosradalta suosikki.

