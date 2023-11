Toto86-ennakko Solvalla ja Åby: Liljendahlin Tom’s Got Drive ja Nurmoksen Mellby Jail 86-kohteissa, Elina Pakkanen montélähdössä

Reijo Liljendahl kilpailuttaa Tom’s Got Drivea taidokkaasti. Long Tomin 4-vuotias poika on jo varmistanut finaalipaikan ensi viikon keskiviikolle ja hakee nyt uutta paikkaa saman sarjan finaaliin tammikuun alussa.

Ulf Ohlssonin ajama Tom’s Got Drive joutuu lähtemään kasipaikalta. Kakkosradalta lähtevä Fossens Wilma on kova vastustaja, muita haastajia ovat suomalaiskasvattajien Topping Artist ja Petri Salmelan Judge Dredd Sisu.

”Lähtöpaikka ei ole hyvä, mutta hevonen on hyvä. Tom’s Got Drive on mennyt hyvin viime starteissa ja treenaa normaalisti. Hevonen riittää tässä sarjassa”, Liljendahl sanoi.

Timo Nurmoksen tallista tulee vankka suosikki 86-pelin kuutoskohteeseen. Mellby Jail on kilpaillut viisi kertaa ja voittanut kolme lähtöä. Viimeksi se palasi pitkältä tauolta ja voitti.

”Melly Jail on luultavasti tallin isoin hevonen, säkäkorkeus on 174 ja iso kaikin puolin, se painaa varmaan 550 kg. Treeneissä se on tosi laiska, ja uskon, että se meni paljon eteenpäin, kun sai startin alle. Ysirata voltissa ei ole huonoin paikka, mutta valitettavan lähellä on 400 000 - 500 000 kruunua tienanneet takamatkan hevoset. Uskon, että Mellby Jail tekee ainakin yhtä hyvän juoksun kuin viimeksi”, Nurmos tuumasi.

Tuomas Pakkasen Ruotsin talli aloittaa kilpailemisen keskiviikkona Solvallan montélähdössä, joka ajetaan ennen 86-kohteita Toto5-pelin päätöslähtönä.

Elina Pakkasen ohjastama Lake’s Edina on mennyt hienosti Suomessa ja kuuluu heti suosikkeihin. Lake’s Edina on voittanut tällä kaudella kuusi montélähtöä. Jonathan Carren ohjastama Ilie de Touchyvon on keskiviikkona kova vastustaja.

”Lake’s Edinalla on pidetty pieni tauko, kun emme halua rasittaa nuorta hevosta liian monilla starteilla. Se on edelleen hyvässä kunnossa. Sisäpuolelta starttaa suuri suosikki (Ilie de Touchyvon), mutta kyllä uskon, että meillä on mahdollisuudet totoon”, Elina Pakkanen kertoi.

”Meillä on nyt neljä hevosta Julmyrassa, ja Lille Gubben on tulossa tänne. Bluejeans Bi juoksee torstaina Rommessa, ja Jopp lauantaina Eskilstunassa. Molemmat hevoset ovat hyvässä kunnossa.”

Toto-kohteisiin tästä