Toto86-ennakko Solvalla ja Åby: Nurmokseen luotetaan Solvallassa, Hannu Torvinen Åbyssä

EMP Investin kasvattama ja Se-Mi Stablen omistama EL Jetpack starttaa 2640 metrillä Klass I -divisioonasarjassa, tähtäimessä on finaalipaikka Solvallan tapaninpäivän raveissa. Andreas Lövdalin ajama EL Jetpack on ysipaikalla. Eturivissä on kovia vastustajia, kun kyseessä on 75-sarja. Ainakin Ruger, Ferox Brick, Mika Forssin ajama Global Crossover ja Kash Keeper ovat tiukkoja voitontavoittelijoita.

”EL Jetpack sai viimeksi raskaan juoksun huonolta lähtöradalta, ja sen startin voi unohtaa. Sen lisäksi vetopallojen naru meni poikki. Jetpack on puolilaiska menemään, ja korvien aukaisu tuo aina hyvän efektin. Voitto siinä tapahtumassa ei mennyt, mutta sijoitus olisi olut pari pykälää parempi. Hevonen on jatkanut hyvänoloisesti ja tuntunut treeneissä ihan yhtä hyvältä kuin ennen voittostartteja. 2600 metriä sopii hyvin, hevonen on vahva. Uskon, että Jetpack on jälleen mukana taistelussa”, Nurmos sanoi.

Nurmoksen talli ylitti 100 voiton rajan Solvallan ykkösissä viikonloppuna ja on jälleen vahvassa roolissa. 75-päätöksessä starttaa Bentley Gar. Magnus A Djusen ajama Varennen tytär sai takarivin paikan mailin Diamantstoetiin. Frode Hamre tuo kisaan voitokkaan jenkkitamman A Perfect Dutchessin. Myös Nurmoksen kakkoskohteen Midyat Zaziin uskotaan. Se saa kovan vastuksen Roni Paldanin valmentamalta ja Mika Forssin ajamalta Comanches-ruunalta

”Bentley Gar on mennyt tosi hienosti meillä ja voittanut kuusi kertaa kahdeksasta lähdöstä. Niissä kahdessa ei-voittostartissa on tullut kakkossijat. Tässä on kyseessä huipputamma, joka menee terveenä ollessaan Stoeliteniin. Viime startin jälkeen ei ole ollut sopivia lähtöjä, mutta hevonen on treenannut koko ajan hyvin. Tämä lähtö ei ole ihan paras mahdollinen, kun se ajetaan lyhyellä matkalla. Bentley Gar on enemmän vahva kuin nopea, ja sille sopivat täydet matkat paremmin. Toivotaan kovaa vauhtia. Nyt varmaan ajamme ilman kaikkia kenkiä”, Nurmos totesi.

Torvisen Toto86-kierroksen hevonen starttaa vitoskohteessa, joka on Xpressjakten. Lähdön sarjamääritys on erikoinen. Hevosia on perusmatkalla, ja takamatkan hevoset starttaavat 40 metrin pakilta. Torvinen-Haapakankaan Valnes Lisa lähtee perusmatkan juoksuradalta ja voi riittää korkealle. Marvellous Tooma, Hooper des Chasses, Lady Beluga ja Ultion Face ovat takamatkan suosikkeja.

Denco Hb:n omistama 3-vuotias Xante Töll (Solvato) on Torvisella Åbyn ensimmäisessä lähdössä. Special Chance (Special Promise) on 3-vuotislähdössä ykkösradalla. Se voitti marraskuun alussa Åbyssä. Päätöslähdössä 4-vuotias Brat Rod hakee uran avausvoittoa Torvinen kärryillään. Suomalaiskasvattajien Easypeasy Artist on yksi haastajista.

Toto86-kohteet avautuvat pelattavaksi keskiviikkona.