Toto86-ennakko Solvalla ja Åby: Nurmoksen valmentama Southwind Boko mailin ryhmässä

Smokewalley Oy:n Southwind Boko on Nurmoksen ensimmäinen voittosauma 86-pelin kakkoskohteessa. Puolet uransa 30 kilpailuista voittanut Broadway Halin tytär hakee kauden ensimmäistä täysosumaa Solvallserien650-karsinnassa. Tammoilla on vielä voittosummaetu, ja Magnus A Djusen ajama Southwind Boko on suosikki yhdessä Roger Walmannin Rosemary Tilen kanssa.

”Southwind Boko jouduttiin viimeksi jättämään pois kaviopaiseen vuoksi. Ongelma meni nopeasti ohi, ja tamma on treenannut sen jälkeen ihan normaalisti. Hevonen tuntuu hyvältä, ja viime kilpailussa tamma oli vahva kakkonen johtavan rinnalta. Nyt on takarivi ja lyhyt matka, mutta Southwind Boko on nopea, ja oikealla juoksulla se pystyy kovaan lopetukseen. Uskon, että se nousee korkealle”, Nurmos totesi.

Nurmoksen Aurelia Express sijoittui 3-vuotiaiden Trav-Oaksissa kakkoseksi ja voitti viime vuonna Derbystoetin karsinnan. 5-vuotias Readly Expressin tytär hakee paluuta voittokantaan tammojen Golden Weddings loppissa, joka ajetaan mailin matkalla ja volttilähtönä (86-6). Mats E Djusen ajama Aurelia Express on takamatkalla, samoin suosikki Stefan Melanderin Decision Maker.

”Aurelia Express ei viihtynyt viimeksi pehmeällä ja raskaalla radalla. Se on pieni hevonen, joka tarvitsee hyvän pidon. Tamma teki kuitenkin ihan ok suorituksen ja tuli hyvin loppuun. Aurelia on hyvällä mallilla, toissa kerralla se olisi voinut voittaa V75-lähdön, jos tilaa olisi tullut. Nyt on takamatka maililla, mutta onneksi lähtö on pieni. Uskon, että hevonen tekee taas hyvän suorituksen ja kirii terävästi. Miten pitkälle se riittää, on vaikea sanoa”, Nurmos kertoi.

Onkel Investin Bold Heart starttaa Solvallassa 86-nelosessa, joka on tammalähtö. Björn Goopin ajama 4-vuotias Charly du Noyerin tytär on kakkosradalta mahdollinen menestyjä.

Nurmoksen kolmas valmennettava Antognoni starttaa oppilaiden Guldklockan-lähdössä. Niko Huuskola ohjastaa.

Riikka Avotien kasvattama ja Horsepoint Oy:n omistama Plenty Pepper (Brillantissime) aloittaa uransa Solvallan avauslähdössä, joka on ST:n 3-vuotissarja. Björn Goop ajaa Fredrik Wallinin valmennettavaa.

Mika Haapakankaalla on kaksi hevosta Åbyssä. Special Topsecret juoksee 86-pelin avauksessa, joka on Rebuffin tammasarja. Kovakuntoinen Special Major starttaa 86-vitosessa 40 metrin takamatkalta. Kari Lähdekorven So Far Away Ås on yksi vastustajista. Viktor Rosleff ajaa Haapakankaan hevosilla.

