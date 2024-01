Toto86-ennakko Solvalla ja Åby: Southwind Boko vastaan Heartbeat Julie

Timo Nurmoksen valmentama Southwind Boko palaa kilparadoille Bjerken marraskuun laukkastartin jälkeen. Se juoksee Solvallan tammalähdössä, joka ajetaan 86-pelin neloskohteena. Mats E Djuse nähdään nyt ensi kertaa tamman kärryillä. Southwind Boko pääsee matkaan ykkösradalta. Ville Karhulahden Heartbeat Julie voitti viimeksi 75-lähdön Mantorpin kierroksella. Se on Southwind Bokon kovin vastustaja- Team Melkko&Sorosen Happy Go Pepper on myös mahdollinen menestyjä.

”Heartbeat Julie oli viimeksi juuri sellainen kuin odotin ja teki todella hyvän juoksun. Sillä oli hokit ympäriinsä, ja sekin balanssi sopi. Sen startin jälkeen on otettu rauhallisesti. Kun nyt lähtö on alla, niin normaalisti tamma on varmaan vielä parempi. Perjantain hiitissä Heartbeat Julie oli oikein hyväntuntuinen. Hyvältä paikalta ajetaan eteenpäin”, Karhulahti kertoi.

Hanna Lähdekorvella on kolme hevosta Åbyn 86-lähdöissä. Amorcer Levallo juoksee kolmoskohteessa ja haastaa tiukasti suosikki Grappa Boyn. Con Parde on vitosradalta yksi suosikeista vitoskohteessa, joka on mailin ryhmä. Adam Orden on takarivissä. Demir K.M.E. on Lähdekorven kolmas hevonen, se juoksee seiskakohteessa. Moses Boko on suosikki.

Solvallassa on suomalaismielenkiintoa jo ennen 86-peliä. Avauslähtö on 3-vuotiaiden kisa. Riikka Avotien kasvattama Venome (Varenne) ja Saarijärven ja Raunion kasvattama ja Ville Karhulahden valmentama Currency Artist (Royalty For Life) ovat hyvillä lähtöpaikoilla. ”Currency Artist aloitti hyvällä kakkossijalla, koitetaan edelleen ilahduttaa suomalaiskasvattajia”, Karhulahti totesi.

Rikhard Roineen Quando nähdään neloslähdössä, joka on spårtrappa. Jyrki Filatoffin Artful Funny, Hanna Rexhammarin Can Can Broline ja Terästallit Oy:n ja Garde Hästar AB:n Kendall Sisu juoksevat tammalähdössä. Wania Racingin Champlain Wania kisaa Åbyssä.

