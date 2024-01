Toto86-ennakko Solvalla ja Åby: Suomalaissuosikilla kaikki hyvin

Pauli Pitkäsen firman kasvattaman Relevant Striden voittoputki alkoi lokakuussa. Jorma Kontio on ajanut suomalaistamman kaikki voittostartit. Solvallassa Maharajahin tytär tavoittelee 50 000 kruunun ykköstä vitosradalta. Minna ja Päivi Konttisen kasvattama Fat Bottomed Girl on ykkösradalla. Daniel Wäjerstenin valmentama Epsom Kronos kuuluu suosikkeihin. Mats E Djusen ajama Muscle Hilin poika on kilpaillut vain 3 kertaa totosijoin 1-2-0.

”Relevant Stride on ollut hyvä joka kerta ja kehittyy koko ajan. Viimeisissä voitoissa on jäänyt paljon voimia varastoonkin. Kaikki on ollut hyvin kotona, eikä mitään muutoksia tehdä”, Soronen kertoi. ATG:n vihjeissä tammasta todettiin lyhyesti: ”Tuleva huippuhevonen”. Suosikin peliprosentti 86-pelissä oli tiistaina aamupäivällä 71.

Valnes New Love on Melkko&Sorosen toinen hevonen Solvallassa. Se palaa tauolta 86-pelin päätöskohteessa. Malin Kullberg kuuluu Love Youn pojan omistajiin.

”Valnes New Love palaa sairaustauolta. Hevonen on tuntunut hyvältä kotona, mutta menestyminen huonolta lähtöpaikalta vaatii onnistunutta juoksua. Kunto on vahvasti nousussa, ja varmaan jatkossa voidaan odottaa vahvaa eteenpäin menemistä, kun saadaan startti alle.”

Kalevi ja Pentti Pietilän omistama Wille’s Shaman aloittaa Petri Salmelan valmennuksesta ykkösradalta Solvallaserien150-karsinnassa (86-2), joka ajetaan volttilähtönä. Juoksuradalta lähtee Hanna Rexhammarin Can Can Broline.

Hanna Lähdekorven valmennuksessa hyvin menestynyt Izor Sisu juoksee Åbyssä 86-pelin vitoskohteessa. Mika Haapakankaan Special Topsecret on ykkösradalla. Tallikaveri Special Major juoksee 86-avauksessa. Se on kilpaillut tasaisen varmasti.

Timo Nurmoksen valmentama Southwind Boko yrittää paluuta voittokantaan Solvallaserien 650-karsinnassa, joka ajetaan ennen 86-kohteita.

Suomalaismielenkiintoa on heti Solvallan avauslähdössä, joka on 3-vuotiaille. Mira Ruotsalaisen ja Katri Keräsen kasvatti, Kenneth Danielsenin tamma The Pretender (Varenne) starttaa ykkösradalta Jorma Kontion ajamana. Horsepointin kasvattama ja Rokka Group Oy:n omistama ruotsalaisori Coolman Evo (Googoo Gaagaa) meni kokeessa 17,1-ajan. Fredrik Wallin on valmentaja ja Magnus A Djuse kuski.

