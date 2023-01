Toto86-ennakko, Solvalla ja Åby: Timo Nurmokselta viisi hevosta Solvallan 86-kohteissa

Mirci A’Lir 86-kakkosessa on ensimmäinen Nurmoksen hevonen. Lähtörata on 12 mailin ryhmässä. Petri Salmelan Quantity Of Timellä oli parempi tuuri arvonnassa, se lähtee kolmosradalta ja riittää korkealle. Tuomas Pakkasen Bella Follo starttaa takarivistä Jorma Kontion ajamana. Pia ja Robert Ekströmin kasvattama ja omistama Jeppas Uppercut aloitti kauden voitolla Rommessa ja on mahdollinen menestyjä jälleen.

Kolme voittoa kuudessa startissa on Nurmoksen 86-nelosen Say No More Zazin statistiikka. Se lähtee Magnus A Djusen ajamana suosikkina 2640 metrin matkalle ja on yksi kierroksen varmaehdokkaista. Mikko Ahon Gasparito on kasiradalla.

Samaritana ja Indira Split ovat Nurmoksen tallin menijät 86-kuutosessa, joka on tammalähtö. Ohjelman vihjeissä ne ovat suosikkeja. Andreas Lövdal ajaa Samaritanaa ja Magnus A Djuse Indira Splitiä. Pia Huusarin Mary Hotshot oli hyvä kolmas viimeksi ja valmis haastamaan.

Nurmoksella on suosikki myös 86-päätöksessä. Ciak Bi palaa pitkältä tauolta, mutta on nelospaikalta voittotaistossa. Nurmoksen hevoset ovat yleensä valmiissa kunnossa, kun ne palaavat tauolta. Rauno Pölläsen Kalle Taxam on kovassa vireessä.

Åby aloittaa 86-kierroksen. Veikko Haapakankaan ajama Special Major lähtee ysipaikalta mailin ryhmässä. Vastus on sopiva, ja mailin matka passaa hevoselle.

Hanna Lähdekorven vuosi on alkanut hienosti, ja tallin voittoprosentti on 30. 86-vitosessa Lähdekorven Digital Crunch palaa tauolta. Pitkä 3140 metrin matka sopii ruunalle. Lähdekorven tallista kilpailee Åbyssä peräti neljä hevosta. Nob Hill ja Demir K.M.E. juoksevat ennen 86-kohteita ja Beyonce Broline heti 86-kierroksen jälkeen.

Journey Hästar Ab:n omistama ja Marko Korven valmentama Jaguar Journey nähdään Solvallassa ennen 86-kierrosta. Lupaava Muscle Massin poika jahtaa 60 000 kruunun ykköstä Jorma Kontion ajamana.

