Toto86-ennakko, Solvalla ja Bergsåker: Esprit Sisu palaa voittajaksi, vaikka ”maili ei ole suosikkimatka”

Bergsåkerissa ajetaan kummankin rodun avoimet lähdöt. Yhdeksän kylmäveristä juoksee 86-kolmosessa. Jan-Olov Persson tuo kisaan viisi hevosta. Tauolta palaava Bellfaks saattaa olla tallin ykkösnyrkki. Alf Jonssonin valmentama Tekno Jerven on kovassa vireessä. Brenne Banker tulee Öystein Tjomslandin tallista.

Lämminveriset juoksevat 86-seiskassa, kisan nimi on Zoogins lopp. Daniel Wäjerstenin Esprit Sisu kohtaa sopivan seuran ja voi palata voittokantaan. Edellinen ykkönen on elokuulta. Dark Roadster viihtyy mailin matkalla ja on ykkösradalta vaarallinen.

Esprit Sisua ei ole pidetty mailin hevosena. Se kilpaili viime kesänä St Michelissä ja kiri hyvin loppua ja oli viides maalissa ajalla 09,9a/1609m. Sen perusteella myös maili käy, ja voitto Bergsåkerissa on lähellä.

”Esprit Sisu teki tosi hyvän juoksun viimeksi ja on kohdannut kovempia hevosia mitä tässä startissa. Lyhyt matka ei ole hevosen suosikkimatka. Mutta kunto on hyvä, ja tehtävä on sopiva”, Wäjersten kertoi. Daniel Wäjersten voitti viime vuonna Bergsåkerin sekä ajaja- että valmentajaliigan.

Enintään 150 000, 350 000 ja 650 000 kruunua voittaneiden Solvallaserien-sarjat ovat saaneet hyvän suosion. Finaalit juostaan helmikuun lopulla 150 000 kruunun ykkösillä.

Melkko&Sorosen Love Eagle hakee finaalipaikkaa enintään 350 000 kruunua voittaneiden lähdössä, joka on 86-kakkonen. 6-vuotias Love Eagle kilpaili viime vuonna vain kaksi kertaa. 4-vuotiaana Love Eagle raivasi tiensä Suomen derbyfinaaliin. Wings Level ja Global Above All ovat hyviltä lähtöpaikoilta vaarallisia.

650 000 kruunun Solvallaserien on 86-pelin päätöskohde. Conrad Lugauerin talli on vireessä. Hän tuo Solvallaan Lovely Lassen, joka ennen joulua nappasi 100 000 kruunun ykkösen Åbyssä.

Solvallassa ajetaan myös Zoogins lopp. Se on 3-vuotislähtö, joka juostaan ennen 86-kohteita. Mattias Djusen Laiza Westwood (Uncle Lasse) on mailin voltissa takamatkaltakin selvä suosikki.

Satu Liitiäisen valmentama Hisco de Florange juoksee enintään 150 000 kruunua tienanneiden lähdössä.

