Toto86-ennakko, Solvalla ja Bergsåker: Roni Paldanin hevoset 3-vuotiskisassa, Wäjerstenille avauskohde

Roni Paldanin valmentamat Sahara Sweetdreams ja Lady Cheri jahtaavat 70 000 kruunun ykköstä 3-vuotislähdössä, joka on 86-nelonen. Kai P Jussilan ajama Sahara Sweetdreams debytoi Paldanin tallista. Timo Korvenheimon ja Annamari Sipilän omistama Sahara Dynamiten tytär oli aiemmin Korvenheimon valmennuksessa ja kilpaili 2-vuotiaana 5 kertaa.

Annamari Sipilä on myös Lady Cherin omistaja. Crazedin tytär kävi Suomessa ja juoksi 2-vuotiaiden Kasvattajakruunun finaalissa, jossa tuli laukka johtopaikalta. 3-vuotiskausi alkoi voitolla Solvallassa. Jorma Kontio ajaa Lady Cheriä, jolla on seiskarata. Sahara Sweetdreamsin voittosumma on lähdön pienin, se starttaa ykkösradalta.

”Sahara Sweetdreamsistä on vaikea sanoa ennakkoon mitään, kun se ei ole kilpaillut meiltä. Treenissä se on tuntunut hyvältä. Ykkösrata voi olla ikävä, tamma tuntuu enemmän vahvalta kuin nopealta. Mutta toisaalta se saa hyvän juoksun sisäradalla”, Paldan kertoi.

”Lady Cherillä on hevosistani selvästi paremmat voittomahdollisuudet. Tamma on vähän hankala, mutta luokaltaan oikein hyvä hevonen. Se on vahva ja nopea ja jaksaa tehdä juoksua myös itse. Se on kilpaillut minun valmennuksestani kahdesti. Kasvattajakruunun finaalissa se meni peitsille ja laukkasi. Mielellään olisin ottanut paremman lähtöradan, mutta en usko, että lähtöpaikka näyttelee isoa roolia tässä. Kengitystä varmaan vähän kevennetään tähän starttiin”, Paldan sanoi.

Bergsåker aloittaa 86-kierroksen. Avauskohteessa starttaa yksi jättisuosikeista. Daniel Wäjersten voitti lauantaina kolme 75-lähtöä Östersundissa, ja meno jatkunee kotiradalla. Wäjersten on ajanut avauskohteen Byron Facella kaksi peräkkäistä ykköstä, ja kolmas on tulossa. Raja Mirchin poika lähtee voittojahtiin kolmosradalta.

Bollnäsin valmentaja Magnus Träff saapuu Bergsåkeriin kahden hevosen kanssa. 86-vitosessa Kipling River on seiskaradaltakin yksi suosikeista. 86-seiskassa Träffin M.T.Montpelier on takarivissä mailin ryhmässä. Timokon poika on vahvassa kunnossa ja kiertää voittotaistoon. Markku Vartiaisen kasvattama Loveyouecus on yksi vastustajista. Se voitti viimeksi Bergåskerissa.

”Montpelierin lähtörata oli tiedossa, tämä on spårtrappalähtö. Hevonen menee kaikista juoksupaikoista ja nousee voittotaistoon. Jos kärki vetää kovaa, se auttaa meitä. Kipling River tuli viimeksi pieneltä treenitauolta. Nyt on startti alla, ja hevonen menee varmasti eteenpäin. En yllättyisi, vaikka sekin olisi korkealla”, Träff sanoi ATG:n haastattelussa.

Suomalaisvoitto on lähellä jo ennen 86-kohteita Solvallassa. Einari Vidgren Oy:n Global Classified metsästää toista peräkkäistä ykköstä takamatkalta Magnus A Djusen ajamana. Pirjetta Laakson Flavienne Lascaux on yksi vastustajista.

