Toto86-ennakko Solvalla ja Bergsåker: Seismic Wave avauskohteessa, Jeremias Sisu päätöskohteessa

Bergsåkerissa ajetaan 86-ykkönen. Nurmokselta aina Elitloppetiin asti edennyt Seismic Wave aloittaa Oscar Berglundin tallista spårtrappa-lähdössä. Seismic Wave nähtiin kahdesti Suomessa kesällä 2021, Kymi GP:ssä ja St Michelissä. Hannu Torvinen ajoi ruunan kolmanneksi Kouvolassa. Mikkelissä Seismic Wave laukkasi.

Seismic Wave starttaa mailin ryhmäajoon takarivistä kymppiradalta. Kyvykäs Explosive Matterin 9-vuotias poika on heti yllätysvalmis. Kotiradan L.A.Boko on suosikki. Daniel Wäjerstenin valmentama Readly Expressin poika on laukannut kahdessa viime startissa. Nyt odotetaan paluuta voittokantaan.

”Valmentajana minulle on tärkeintä, että Seismic Wave toimii hyvin ja tulee kovinta vauhtia maalin kohdalla. Sijoitus ei ole tässä startissa se tärkein juttu. Nyt toivottavasti saamme vastauksia, miten jatketaan. Toisaalta en olisi hämmästynyt, jos Seismic Wave olisi voittotaistossa. Se kohtaa tässä vähän helpomman vastuksen, mihin se on urallaan tottunut”, Berglund sanoi Kanal75:n haastattelussa.

Timo Nurmoksen alkuvuosi on ollut menestyksekäs. Tallin hevoset ovat kilpailleet 44 kertaa ja voittaneet 23 lähtöä, voittoprosentti on 52. Solvallassa startteja on 31 ja voittoja 13. Tallin hevosilla paljon kilpailleet Jorma Kontio ja Magnus A Djuse ovat Solvallan ajajaliigan kärkinimet. Kontiolla on ykkösiä 15, ja voittoprosentti kova 25. Djusen numerot ovat 13 ja 19,7%.

Jeremias Sisu on kilpaillut tänä vuonna 3 kertaa, voittoja on 2 ja kakkosia 1. Kontio voitti sillä tammikuun alussa ja Djuse helmikuun lopulla. Djuse ajaa keskiviikkona. Chapter Sevenin 5-vuotias poika lähtee kolmosradalta suosikkina Solvallaserien150-karsintaan. Marko Korven tallin Gourmet Brodde, Onkel Investin omistama Florio ja Nina Pettersson-Perklénin The Greek Sox ovat haastajia.

”Jeremias on mennyt tosi paljon eteenpäin talven aikana, ja se treenasi oikein hyvin ennen kauden avausstarttia. Siellä tuli heti voitto, ja sen jälkeen hevonen on tehnyt kaksi hyvää juoksua lisää. Viimeksi se juoksi päätöskierroksen johtavan rinnalla ja voitti varmasti. Jeremias kehittyy edelleen. Tarkoitus on, että etukengät otetaan pois, jos rata on hyvä. Samoin olemme miettineet jenkkikärryjä ensimmäistä kertaa. Kokeillaan lämmityksessä, ja katsotaan, miten ne toimivat”, Timo Nurmos sanoi.

Dame Lane on Pettersson-Perklénin tallin toinen hevonen. Se kilpailee Solvallaserien650-karsinnassa (86-6) Mika Forssin ajamana. Lähtörata on volttilähdössä seiska. Magnus A Djusen ajamana suosikki Beenthereseenthat lähtee sisäpuolelta.

Tamara Skutnabbin Honesty on takamatkan juoksuradalla Bergsåkerin 86-seiskassa. Honesty voitti Bergsåkerissa takamatkalta tammikuun lopulla ja pystyy yllättämään.

Toto86-pelissä on jackpotia 603 000 euroa.

