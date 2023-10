Toto86-ennakko Solvalla ja Bergsåker: Suomalaisomistajilla kolme hevosta päätöskohteessa

Reijo Liljendahlin valmentama Ringo Adore voitti viimeksi Klass II -finaalin ja tienasi 220 000 kruunua. Solvallassa 4-vuotias Trixtonin poika kilpailee Solvallaserien 650 -karsinnassa, jonka finaali juostaan 22. marraskuuta. Gatling ja Yohan Hills hamuavat Ringo Adoren kanssa finaalipaikkoja.

“Ringo Adore on mennyt hyvin jo pitkään. Se on luokaltaan hyvä hevonen. Treenit ovat sujuneet okei, lähtöpaikka on hyvä, joten uskon paljon omaan hevoseeni. Ajamme tämän startin ehkä takakengillä, mutta sillä ei ole isoa vaikutusta”, Reijo Liljendahl kertoi.

Kylmäveristen mailin ryhmä aloittaa 86-kierroksen. Turun PM-kisan kolmonen Öystein Tjomslandin Philip Ess ja vitonen Jan-Olov Perssonin B.W.Rune kuuluvat suosikkeihin, vaikka joutuvat lähtemään takarivistä. Tjomslandin Brenne Banker ja Personin Bellfaks ovat tiukimmat haastajat.

Timo Nurmoksen 4-vuotias Mellby Knekt on aloittanut hienosti, kolme starttia ja kaksi voittoa. Mellby Vikingin poika kuuluu suosikkeihin 86-nelosessa, joka on Solvallaserien 150 -karsinta ja ajetaan mailin matkalla. Mellby Knekt sai eturivin uloimman lähtöradan. Se antaa mahdollisuuksia myös muille. Jasmine Isingin Bravo Vincero on nopea ja saattaa Ulf Ohlssonin ajamana pinkaista nelosradalta keulaan. Eikä voittokaan yllättäisi.

”Bravo Vincero on tosi nopea startista, ja jos keulaan päästään, niin toivon, että siitä ajetaan. Lähdemme Solvallaan ajamaan tosissaan kilpaa, ja on mielenkiintoista nähdä, mitä Ulf Ohlsson kärryillä tekee. Minulla on kyllä tapana antaa kuskeilla oikeuden laatia itse taktiikan”, Gävlen valmentaja Jasmine Ising sanoi Kanal75:n haastattelussa.

Triton Sunds lopp on Solvallan kovin sarja. Se ajetaan ennen 86-kohteita. Melkko&Sorosen High On Pepper on mainiolla kakkosradalla 7 hevosen lähdössä rinnallaan Daniel Redéniltä aloittava Kentucky River.

”Kentucky River on ollut meillä pari kuukautta ja saanut treeniä. Olen yrittänyt muuttaa hevosta sellaiseksi kuin haluan hevosten meillä olevan. Kentucky River oli alussa väsynyt, kun ajoimme hiekkaradoilla. Nyt se on alkanut jaksaa paremmin ja löytänyt oikean tekniikan. Tämä lähtö on lähinnä testi, missä mennään. Haluamme nähdä, miten hevonen suorittaa ennen mahdollista Ranskan matkaa. Se on mennyt hyvin ilman kenkiä, ja niin varmaan jatketaan”, Redén sanoi Stall Zetin kommenttisivulla.

Bergsåkerissa juostaan myös montén avoin lähtö. Tamara Skutnabbin Whole Lotta Love on mukana, se on juossut urallaan 10 monté-starttia, myös Ranskassa.

Toto-kohteisiin tästä