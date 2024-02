Toto86-ennakko Solvalla ja Bergsåker: The Greek Sox yksi suosikeista Solvallassa

Dame Lane ja Piccadilly juoksevat tiistaina Eskilstunassa, Dame Lane starttaa 64-pelin avauskohteena ajettavassa tammalähdössä. Piccadilly on mukana 64-kolmosessa, joka on 2140 metrin autolähtö. Mika Forss ajaa kumpaakin hevosta.

”Dame Lane oli jäätävän hyvä viimeksi. Se on nyt paljon varmistunut. Lähtö näyttää sopivalta, enkä yllättyisi, vaikka se voittaisi”, Pettersson-Perklén kertoi. Dame Lane oli tiistain peliprosenteissa kolmossuosikki.

”Piccadilly tulee tauolta. Se on ollut ihan pirteä treeneissä. Se on kyvykäs hevonen, ja voisi vähän pärjätä. Mutta se saattaa tarvita startin tai pari ollakseen parhaimmillaan.”

The Greek Sox nähdään Solvallassa 86-pelin kakkoskohteessa. Solvallaserien150-karsinta ajetaan volttilähtönä, ja Jorma Kontion ajama Bold Eaglen poika lähtee takarivin sisimmältä paikalta. The Greek Sox on mennyt hienosti. Kontio voitti sillä Eskilstunassa helmikuun alussa. The Greek Sox on yksi suosikeista.

”The Greek Sox on ollut oikein hyvä viime starteissa, ja kaikki on treenien mukaan kunnossa edelleen. Se teki viimeksi vahvan lopetuksen, ja olin tyytyväinen myös siihen kilpailuun. Hevonen on mennyt eteenpäin joka startissa. Iso etu olisi, jos voisimme ottaa hokit pois Solvallassa. Viimeksi Eskilstunassa jo auttoi paljon, kun pystyimme ajamaan lyhyemmillä hokeilla”, Pettersson-Perklén sanoi.

Team Melkko&Sorosen Yucatan Diamant on hurjassa vireessä. Se lähtee jahtaamaan kolmatta peräkkäistä voittoa Solvalalserien350-karsinnassa, joka on 86-kuutonen. Jorma Kontio istuu tuttuun tapaan saksalaisruunan kärryillä. Yucatan Diamantia on pidetty ennen kaikkea vahvana. Nyt nähdään, miten sujuu mailin matka. Ainakin pelaajat uskovat hevoseen kovasti.

Suomalaiskuskit ovat vahvasti esillä Solvallan kohteissa. Mika Forssin ajama Future Sox on vankka suosikki 86-pelin päätöskohteessa Solvallaserien650-karsinnassa. Jörgen S Erikssonin valmentama Bold Eaglen poika ravasi viimeksi Diamantstoetin finaalissa kakkossijan.

Tamara Skutnabb metsästää 86-voittoa kotiradallaan Bergsåkerissä Honestylla, joka kilpailee seiskakohteessa. Quite Easyn tytär nappasi viimeksi yllätysvoiton, ja Honesty on taas ihan mahdollinen menestyjä.

Bolt Kronos on Petterson-Perklénin tallin toinen hevonen Solvallassa. Se starttaa ennen 86-kohteita Solvalla Hästägarförenings Vårvintervandringspris-lähdössä paalun kakkosradalta Ulf Ohlssonin ajamana. Jonna Irrin Majestic Man on takamatkalla, Taneli Säde ohjastaa. Timo Nurmoksen Esposito on lähdön suosikki.

”Bolt Kronos tulee tauolta. Se on treenannut hyvin ja pirteästi. Lähtö on kova, kun avoimen luokan hevoset ovat 20 metrin paalulla. Ja Nurmoksen Esposito on ihan hirmuhevonen. Jos sitä saisi seurata, niin voisimme saada hyvän sijoituksen”, Pettersson-Perklén toivoi.

Riikka Avotien kasvattama ja Horsepointin omistama Plenty Pepper hakee 3-vuotislähdössä toista voittoa Magnus A Djusen ajamana. Elina Pakkasen Lake’s Edina ja Malin Kullbergin Botticelli Grif kohtaavat montélähdössä.

Eskilstunassa nähdään myös suomalaisten omistamia 3-vuotiaita. Oraviston Tallin One Lady Boko (Tactical Landing) tekee kolmannen kilpailunsa Jonna Irrin tallista 3-vuotiaiden tammojen lähdössä. Terästallit Oy:n ja Garde Hästar AB:n Alina Garden (Djali Boko) kilpailee tammalähdössä.

Keskiviikon Toto-kohteisiin tästä