Toto86-ennakko Solvalla ja Bergsåker: Våler Nikolai ja Månlykke A.M. iskevät yhteen mailin ryhmässä

Jan-Olov Perssonin valmentama Våler Nikolai voitti edellisen kohtaamisen Rättvikissä Rikard N Skoglundin ajamana. Nyt Åsajervenin pojan rattailla nähdään Marcus Lilius, kun Skoglund on Amerikassa.

Våler Nikolai lähtee ykkösradalta. Gunnar Melanderin Månlykke A.M. on rinnalle. Månlykke singahti Rättvikissä keulaan, mutta laukkasi. Se tuli laukan jälkeen hyvin kolmanneksi. Perssonin Oppgårdsdrängen on kaksikon kovin haastaja. Se sijoittui Rättvikissä kakkoseksi.

Marcus Lilius sanoi ATG:n haastattelussa, että Månlykke on nopeampi alussa ja menee varmaan keulaan. Mutta Månlykken takana on hyvä juosta ja hyvään suoritukseen uskotaan jälleen.

Matti Nisosen tallista kilpailee kaksi hevosta 86-kakkosessa. Andreas Lövdalin ajama Djokovic pääsee mailin matkalle kakkosradalta. Mika Forssin ohjastama Radetzky on ysipaikalla. Bodenista saapuva Sandra Erikssonin Swagger ja Timo Nurmoksen Aragorn As ovat suosikkeja. Swagger on juossut tällä kaudella vasta yhden kerran. Se oli Bodenissa marraskuun puolivälissä kolmas.

”Aragorn As jäi viimeksi pois, mutta mistään isosta asiasta ei ollut kyse. Sikäli tietysti harmi, kun hevonen ei ole leijona treeneissä, ja se on parempi, kun startataan tiheämmin. Uskon, että se kuitenkin suorittaa hyvin, ja kengät jalassa ei ole mikään ongelma”, Nurmos sanoi.

”Swaggerilla oli nivelvamma, se oli melkein vuoden poissa radoilta. Annoimme aikaa parantua. Bodenin kisan se otti hyvin, ja uskon, että se on mennyt eteenpäin. Lähtöpaikka ja matka sopivat Swaggerille, joka on tottunut kilpailemaan kengillä ja myös hokeilla tarvittaessa. Kunto on nousussa, ja Swagger kannattaa huomioida”, Sandra Eriksson kertoi Kanal75:n haastattelussa.

Nurmoksen Esposito on jättisuosikki 86-kuutoksessa, joka on Solvallaserien 650 -karsinta. Esposito kävi kuumana viime startissa keulassa ja pullasi voimakkaasti. Magnus A Djusen ajama Villiamin poika pääsee matkaan ykkösradalta. Kun Matkana on maili, voittoon uskotaan. Espositon luokka on kova, se selvitti tiensä myös Derbyfinaaliin.

”Esposito teki viime startissa vuoden nopeimman avauksen 1.05 ensimmäiset 500m ja 1.09 ekatuhat. Hevonen väsyi ymmärrettävästi. Kaikki voittostartit Esposito on mennyt kengillä. Meillä on loistava lähtöpaikka, ja matka on 1600m, pitää olla optimistinen”, Nurmos totesi.

Suomalaisväriä on myös 86-pelin päätöskohteessa. Petri Salmelan tallin hyväkuntoiset Speed Matters ja Judge Dredd Sisu jahtaavat finaalipaikkoja Solvallaserien 350 -karsinnassa. Magnus A Djuse ajaa Speed Mattersia ja Mika Forss Judge Dredd Sisua. Molemmat lähtevät takarivin paikoilta.

Illan suurin ykkönen 200 000 kruunua maksetaan 2-vuotiaiden Vinterfavoriten -lähdössä, joka ajetaan ennen 86-kohteita. Svensk Uppfödningslöpningin kakkonen Romulus Tooma (SJ’s Caviar) ja kuutonen Matchmadeinheaven (SJ’s Caviar) kuuluvat suosikkeihin. Marko Kreivin kasvattama Pure Eliza (Brillantissime) on radalla kaksi. Myös Bergsåkerissa juostaan 2-vuotislähtö, Norrlands Elitserienin ykkönen on 150 000 kruunua.

Montéohjastajien finaalilähtöjä ajetaan kaksi Solvallassa. Mikko Ahon valmentama Ready Trophy juoksee ensimmäisessä lähdössä, Jonna Irrin Mami Chulo ja Ahon Perfect Star toisessa.

