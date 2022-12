Toto86-ennakko, Solvalla ja Bjerke: Frode Hamreen luotetaan Bjerkessä –”Oz on paras voittosauma”

Frode Hamre marssittaa Bjerken kovaan lähtöön neljä hevosta. Åsbjörn Tengsareidin ajama ikinuori 11-vuotias Ble du Gers on takarivin paikaltakin yksi lähdön suosikeista. Geir Vegard Gundersenin ohjastama Bill’s Man pääsee matkaan kakkospaikalta ja on vaarallinen.

Eirik Höitomtin ajama Dream Builder ja Hamren itsensä kuskaama Hede Darling ovat yllätysvalmiita. 5-vuotias ranskalainen Hede Darling on mielenkiintoinen seurattava ja tekee kolmannen kilpailunsa Norjassa.

”Mielestäni Hede Darling on paras omista hevosistani. Sillä on uskomaton kapasiteetti. Ori on juossut meillä kaksi kertaa, ensimmäisessä tuli laukka ja toisessa se oli sairas. Ajoin muutamia päiviä sitten Jarlsbergissa 1.14/2100m, ja hevonen tuntui tosi hyvältä. Hede Darlingilla on kaikki ominaisuudet voittaa tämä lähtö, ja ajan heti eteenpäin”, Hamre kertoi ATG:n haastattelussa.

”Bill’s Man voitti viimeksi hyvällä tyylillä. Lähtörata on hyvä, ja toivon, että se pääsee keulaan. Bill’s Man voi johtaa pitkään. Dream Builder taistelee pääsystä viiden parhaan joukkoon. Ble du Gers on fantastinen hevonen kaikella tavalla. Se voitti viimeksi ja löi Stoletheshown. Hevonen innostuu vielä vähän enemmän, kun ilma on viileä. Toivon, että kuski ajaa eteenpäin, eikä arkaile ajaa johtavan rinnalle. Uskon, että joku hevosistani voittaa”, Hamre jatkoi.

Hamren hevosilla on tiukkoja vastustajia. Kristian Malminin valmentama ja Vidar Hopin ajama Hickothepooh muistetaan Finlandia-ajon voitosta 2021. Se palasi viimeksi tauolta ja oli neljäs. Tom Erik Solbergin Always On Time on kokenut jyrä ja voi pärjätä.

Hamrella on iso joukko hevosia Bjerkessä. 86-ykkösen Broadway Don ja 86-seiskan Oz ovat suuret suosikit.

”Broadway Don on tosi hieno hevonen, jolla on iso kapasiteetti. Se oli hankala aikaisemmin, mutta starttien myötä siitä on tullut varmempi ja toimivampi. Vaikka se kohtaa kovia hevosia, niin se voi voittaa.”

Seiskakohteessa Hamren tallista starttaavat Ozin lisäksi myös Code Young.

”Oz on tallin paras sauma keskiviikkona. Se on voittanut paljon lähtöjä ja kehittyy koko ajan. Hevonen treenaa vahvasti, ja lataan alussa hyvältä lähtöpaikalta kohti johtopaikkaa. Jos pääsemme keulaan, uskon voittoon. Code Young sijoittui Norjan Derbyssä kolmanneksi. Nyt se kohtaa sen verran kovia hevosia, että voittaminen voi olla vaikeaa.”

Kierroksen päätöskohde on 3-vuotiaiden lähtö Solvallassa. Timo Nurmoksen Say No More Zaz (Trixton) on voittanut joka toisen starttinsa. Se nousee Magnus A Djusen ajamana takarivistäkin voittotaistoon. Petri Salmelan Judge Dredd Sisu (Bold Eagle) on mennyt kovasti eteenpäin starttien myötä ja on Ulf Ohlssonin ajamana mahdollinen menestyjä. Paul Hagoortin tallista Hollannista tulee Mona Moonlight (Brillantissime), joka on Wolvegassa voittanut kaksi viimeistä starttiaan.

