Toto86-ennakko Solvalla ja Bjerke: Jopp kakkosradalta Solvallassa, Hamreen luotetaan Oslossa

Jopp on kilpaillut vuodenvaihteen molemmin puolin Ruotsissa ja voittanut kolme lähtöä. Nyt Joppilla on loistopaikka kakkosrata. Voittoja liukuhihnalta ajava Magnus A Djuse istuu Joppin kärryillä. Team Melkko&Sorosen Valnes New Life teki viimeksi laukan jälkeen vahvan juoksun, ja kunto nousee kohisten. Petri Salmelan Speed Matters oli hyvä kolmas viimeksi ja voi yllättää.

”Jopp teki viimeksi hyvän juoksun, ja treenit sen jälkeen ovat sujuneet hyvin. Lähtörata on nyt hyvä, ja Jopp on vahva menemään. Jännittävää, että Magnus ajaa”, Elina Pakkanen kertoi.

Salmelan Wille’s Shaman pääsee matkaan voltin ykkösradalta Solvallaserien150-karsinnassa, joka on 86-kuutonen. Mika Forss ajaa. Timo Nurmoksen valmentama ja Anssi Nordforsin omistama Global Evolution on kilpaillut kolme kertaa ja voittanut kaksi lähtöä. Jorma Kontio yrittää jatkaa voittoputkea Ready Cashin pojalla radalta 10.

”Global Evolution on hieno hevonen ja kehittyy koko ajan. Se on aina ollut lupaava, mutta sen kanssa on otettu rauhallisesti, se kasvoi vielä paljon viime vuonna. Voitot ovat tulleet varmasti, eikä hevonen ole ollut väsynyt maalissa. Keskiviikkona saatamme päästä ajaman kesäkengillä. Pitkä matka on hyvä, hevonen on vahva kuin karhu”, Timo Nurmos totesi.

Frode Hamren valmentamat hevoset ovat avainasemassa Bjerken kohteissa. High Performance starttaa juoksuradalta 75-ykkösessä. Sen uskotaan hakevan johtopaikan. Impala Sun tavoittelee 75-kolmosessa toista peräkkäistä voittoa.

Bjerken viimeisessä kohteessa kilpailee Hamren tallin ”varmin” voittaja. Walnerin jenkkipoika Wall Of Moni on takarivin uloimmaltakin radalta suuri suosikki. Se palasi viimeksi tauolta ja oli vakuuttava voittaja johtohevosen rinnalta. Tallikaveri Emma Talking on kovin vastustaja. Hamre totesi Norjan vihjesivuilla, että Wall Of Monilla on erittäin hyvä voitonmahdollisuus. Jos sitä haluaa varmistaa, Emma Talking kuuluu rastattaviin.

Wall Of Monin lisäksi Bjerkestä löytyy toinen vahva suosikki. Tangen Tone starttaa 86-vitosessa, joka on kylmäveristen volttilähtö. Öystein Tjomslandin valmentama ja Tom Erik Solbergin ajama 6-vuotias tamma lähtee 40 metrin takamatkalta.

Melkko&Sorosen Loulou Web starttaa ennen 86-kohteita ajettavassa tammalähdössä Jorma Kontion ajamana. Primadonna Tile ja Jade Sisu ovat takamatkalta kovia haastajia.

