Toto86-ennakko, Solvalla ja Bjerke: ”Southwind Bokolla takana hyvä talvitreeni”

Southwind Boko aloitti uransa Harri Koivusen valmennuksesta 3-vuotiaana ja menestyi hienosti. Viime kaudella se voitti viisi lähtöä Timo Nurmoksen valmennuksesta. Kauden avausstartin se voitti heti tauolta. Magnus A Djuse ajoi ykkösen viime vuoden päätösstartissa ja jatkaa kuskina. 86-kuutonen on varsinainen Suomi-lähtö. Onkel Investin Somethingroyal ja Roubine, Annamari Sipilän Al’s Starlicious ja Petri Salmelan Backwood’s Boogie ovat Southwind Bokon vastustajia.

”Southwind Boko kehittyi viime vuonna paljon. Se voitti loppuvuonna kolme kertaa 1.13-tuloksilla. Tamma sai tauon, ja sen jälkeen on talvi treenattu säännöllisesti. Valmennus on ollut pääasiassa voimatreeniä mäessä. Olemme ajaneet yhden ratahiitin 1.22/2000m valmennusbalanssilla. Hevonen tuntuu hyvältä ja tulee hyvin valmisteltuna starttiin. Uskon, että se tekee heti hyvän juoksun. Tarkoitus on ajaa ilman kenkiä ja jenkkikärryillä, mahdollisesti myös vedettävillä silmälapuilla”, Nurmos kertoi.

Magnus A Djusen ajama Global Classified on 86-kakkosessa mailin ryhmässä takarivissä. Bold Eaglen poika on kilpaillut 15 kertaa ja jäänyt kaksarista pois vain kahdesti. Valmentaja Mattias Djuse on ennakkokommenteissaan toiveikas lähtöpaikasta huolimatta. Hevonen juoksee jenkkikärryillä. Daniel Wäjerstenin Indivia on haastaja kasiradalta.

Hanna Lähdekorpi tuo Solvallaan kaksi hevosta. Wish Me Magic on suosikki amatööriohjastajien lähdössä 86-nelosessa. Se on ilmoitettu juoksevan ilman kenkiä, se balanssi toimi viime vuonna hyvin. Lähdekorven toinen hevonen Father nähdään jo ennen 86-kohteita B-valmentajien lähdössä. Juha Koskelan Rio Luca on yksi haastajista.

Onkel Investin Agassi Broline on kakkospaikalla 86-pelin päätöskohteessa. Trixtonin poika on kyvykäs ja palaa puolen vuoden tauolta Solvallaserien 350 -karsinnassa.

Marko Kreivin Pure Atlas starttaa Bjerkessä ajettavassa 86-seiskassa. 4-vuotias Father Patrickin poika on siirtynyt Froden Hamren valmennukseen. Pure Atlas meni hyvin 2- ja 3-vuotiaana, ja uuden kauden uskotaan alkavan voitolla.

Petri Salmelan Kill Posin starttaa 3-vuotiaiden tammojen lähdössä ennen 86-peliä. Mika Forss ohjastaa. Solvallan korotettu palkintotaso näkyy myös aloittelevien hevosten lähdössä, voittaja palkitaan 70 000 kruunulla.

Toto-kohteisiin tästä