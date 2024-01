Toto86-ennakko Solvalla ja Jägerso: Kiertääkö Jopp suomalaisvoittoon?

Jopp juoksee 86-pelin päätöskohteessa, joka on Solvallaserien350-karsinta. Mika Forssin ajama ruuna sai volttilähtöön radan 12. Jopp on hurjassa kunnossa, neljästä viime startista on tullut 3 voittoa ja kolmossija. Melkko&Sorosen Valnes New Love on juoksuradalla. Se sai startin alle viime keskiviikkona ja on yllätysvalmis. Fredrik Wallinin valmentama Västerbo Blizzard otti komean kirivoiton viimeksi ja on lähdön suosikki.

”Jopp teki Rommessa hyvän juoksun. Nyt on kova lähtö ja huono paikka. Mutta onneksi Jopp jaksaa vähän kiertääkin, se on vahva. Mika Forss on ajanut hevosella aiemmin. Volttilähtö sopii myös Joppille. Jos juoksu onnistuu, meillä on mahdollisuuksia”, Elina Pakkanen kertoi.

”Valnes New Love sai raskaan juoksun viime keskiviikon tauolta paluustartissa. Hevonen palautui hyvin siitä kilpailusta”, Katja Melkko totesi tallin kotisivuilla.

Yksi jackpotkierroksen pankeista löytyy 86-kolmosesta tammalähdöstä, joka ajetaan Jägersrossa. Kotiradan Flamenco Girl on kilpaillut 6 kertaa ja voittanut 4 lähtöä. Stefan Persson ajaa Lars I Nilssonin valmentamaa 4-vuotiasta Maharajahin tytärtä.

”Flamenco Girl on kuumansorttinen tapaus, jonka kanssa on otettu alku rauhallisesti. Se tulee nyt pieneltä tauolta ja on tuntunut kotona hyvältä. Tähtäin on Margareta-lähdössä Solvallassa, ja tamma tarvitsee startin ennen sitä. Jägersron lähtö näyttää sopivalta, ja tamma on nopea startista”, Lars I Nilsson sanoi Kanal75:n haastattelussa.

Iivari Nurmisen Peter Tie juoksee 86-kierroksen aloituslähdössä Jägersrossa. Like A Prayerin poika tulee reilun kuukauden tauolta.

Hanna Lähdekorven Hamilton Atout palaa kärrylähtöihin kahden montéstartin jälkeen. Ranskalaisruuna sai takarivin paikan jägersron 86-seiskassa.

Elina Pakkasen ohjastama Lake’s Edina starttaa ennen 86-kohteita ajettavassa montélähdössä ykkösradalta. Hyvin montéssa kilpailleet Verbeeck, Atom Bet ja Walk Of Life ovat tiukkoja haastajia.

”Lake’s Edina oli viimeksi ihan hyvä. Siinä oli nyt samaa, mitä kesällä Suomessa. Ruotsin kaksi ensimmäistä starttia eivät olleet hyviä. Se pärjää, jos ravaa, mutta ykkösrata ei hitaalle lähtijälle ole toivepaikka”, Elina Pakkanen kertoi. ”Meillä on Julmyrassa viisi hevosta, Lille Gubben on viimeisin tulija, mutta sillä ei ole vielä ajettu kilpaa täällä”, Elina Pakkanen totesi.

