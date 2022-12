Toto86-ennakko Solvalla ja Jägersro: Calgary Games on keskiviikon tähti

Calgary Games on kilpaillut yhdeksän kertaa ja voittanut jokaisen starttinsa. 4-vuotiskausi päättyi ykköseen UET Grand Prix -kisassa Åbyssä.

Siitoskiireet ovat työllistäneet Calgary Gamesia. Readly Expressin poika juoksi koelähdön marraskuun alussa. Tulos oli uskomaton 11,7/2140m.

Solvallan urheilujohtaja Anders Malmrot on innoissaan, kun Calgary Games palaa radoille juuri Solvallassa.

”Calgary Games on yksi maailman parhaista hevosista. Pidän ehdottoman tärkeänä, että sen lähtö on 86-kupongilla. Lajimme tarvitsee pelin lisäksi suuria tähtiä. Oli todella hienoa huomata, että yleisöä oli katsomassa Calgarya jo, kun se juoksi koelähdön. Oli hienosti ajateltu Björniltä, kun hän kävi vielä näyttämässä Calgaryä yleisölle kokeen jälkeen. Uskon, että keskiviikon lähtö houkuttelee taas katsojia runsaasti radan varteen seuraamaan Calgary Gamesia.”

Björn Goopin ajama Calgary Games starttaa 2140 metrin ryhmäajossa seiskaradalta. Katja Melkon ja Janne Sorosen valmentama Club Nord Elit on yksi vastustajista. Claes Sjöströmin kovakuntoinen Eddy West yrittää haastaa tiukimmin. Tiistain peliprosenteissa Calgary Games oli luonnollisesti suuri suosikki.

Solvallan keskiviikkoillan 86-peli päättyy 2-vuotiaiden Vinterfavoriten-lähtöön, jossa voittaja saa 200 000 kruunua. Riina Rekilän Vegas Wania (Father Patrick) sijoittui Svensk Uppfödningslöpningissä kolmanneksi ja kuuluu lähdön suosikkeihin. Pekka Korven Dream Combo on vitosradalla. Jorma Kontio ajaa varmasti kilpaillutta EL Titanin poikaa. Uppfödningslöpningin kakkonen Frustration (Fourth Dimension) on kuutosradalla. Frustration ja Vegas Wania ovat suosikit. Vegas Wania on mennyt joka startissa eteenpäin, ja nyt se voi lyödä Frustrationin.

Jägersrossa ajetaan ennen 86-peliä 2-vuotislähtö, jossa Uppfödningslöpningin voittaja Fiftyfour on suursuosikki. Haastetta heittävät Marko Kreivin Pure Diamond (Father Patrick) ja Pauli Pitkäsen kasvattama Lightning Stride (Twister Bi).

Fincumet Groupin Love No Pain kuulu suosikkeihin 86-pelin avauskohteessa. Ken Ecce ajaa Tomas Malmqvistin valmennettavaa, joka lähtee takamatkan suljetulta radalta. Conrad Lugauerin Maggiore on selvä suosikki, mutta Malmqvist uskoo kovasti omaansa vihjehaastatteluissa.

Hanna Lähdekorven Wish Me Magic juoksee Jägersrossa mailin ryhmässä, joka on 86-pelin seitsemäs kohde. Ola Samuelssonin valmentama Bravo Sabotage on kakkosradalta suosikki, mutta lähtö on tasaisesti pelattu.

Jonna Irrin tallista kilpailee 4 hevosta Solvallassa. Isabel B.R. ja Best In Show As juoksevat tammalähdössä. Chicka on aloittelevien tammalähdössä takamatkalla. Patrik Fernlund ohjastaa Bistro Oakilla amatöörilähdössä, joka on 86-pelin kuutoskohde. Petri Salmelan Caabo Levallo (Maharajah) aloittaa uransa Solvallan avauslähdössä.

Toto-kohteet avautuvat keskiviikkona