Toto86-ennakko Solvalla ja Jägersro: Decision Maker vastaan Redénin ja Nurmoksen tammat

Stefan Melanderin Decision Maker teki komean nelivuotiskauden viime vuonna ja on jatkanut vakuuttavaa menoa. Viimeisen voitto tuli Färjestadin pitkäperjantain 5-vuotiaiden tammalähdöstä Carl Johan Jepsonin ajamana. Björn Goop on nyt tamman kärryillä, hän ajoi voiton helmikuussa.

”Decision Maker on kehittynyt uskomattoman paljon viime kuukausien aikana, ja kaikki tuntuu jatkuvan hyvin tamman kanssa. Jepson oli todella tyytyväinen viime starttiin. Hän sanoi, että kovinta vauhtia tultiin maaliin kohdalla, ja tamma olisi jatkanut samaa vauhtia vielä jonkin matkaa. Decisionille sopii sisärata hyvin, se on nopea lähtijä. Mutta lähtö on pieni, eikä johtopaikan menettäminen oli iso asia. Decisionilla on tapana olla lähdön paras, siihen uskotaan”, Stefan Melander sanoi Kanal75:n haastattelussa.

Daniel Redénin hevosia on alkanut ilmestyä entistä laajemmin joukoin kilpailuihin. Felicia Zet aloitti tämän vuoden Vincennesissä, muttei viihtynyt ranskalaisessa volttilähdössä. Se palasi Ruotsiin ja otti kakkostilan ajalla 10,0a/1600. Finlandiaan kutsun saanut Betting Pacer voitti. Felicia Zet on Decision Makerin kovin haastaja yhdessä Aurelia Expressin kanssa. Timo Nurmoksen Readly Expressin tytär avasi Betting Pacerin voittamassa lähdössä kovaa ja oli maalissa viides.

”Felicia Zet otti Solvallan startin hyvin. Nyt on lähtö kropassa ja vähän lisää treeniä, niin hevosen pitäisi olla parempi. Jo viime vuonna tamma näytti, että se tarvitsee startin ennen kuin öljy lämpiää”, Daniel Redén sanoi tallin kotisivuilla.

Kolmivuotiaiden tammojen ST:n Nuorten sarja aloittaa Solvallan illan. Hannu ja Mikko Laakkosen kasvattama ja omistama Screen Time Limit (Face Time Bourbon-Metior Easy) aloitti uransa voittotuloksella 16,9/2140 ja hakee nyt toista peräkkäistä ykköstä. Reijo Liljandahl on valmentaja.

Solvallaserien650-karsinta juostaan juuri ennen 86-pelin alkua. Smokewalley Oy:n Southwind Boko ja Onkel Investin Gatling saavat vastaansa Petri Salmelan kovakuntoisen Judge Dredd Sisun.