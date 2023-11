Toto86-ennakko, Solvalla ja Jägersro: Henna Halme: ”Saonoi on paras menestyssauma”

Kaiser Wibb on Halmeen tallista ensimmäisenä tulessa. Se juoksee 86-kakkosessa Solvallaserien 350 -karsinnassa ja pääsee matkaan hyvältä nelospaikalta. Timo Nurmoksen voittokone Global Caps on tasokkaan lähdön suosikki. Patri Filatoffin ajama Henriette Sisu sai lähtöradan 12.

”Viimeksi oli rauhallinen matkavauhti. Lopetus oli kova. Uskon, että Kaiser Wibb on vielä parempi Solvallassa. Lähtörata on hyvä, hevonen on aika nopea startista, toivotaan sisäratajuoksua, ja sijoitus 3-4:n porukassa olisi kovassa lähdössä hyvä”, Halme sanoi.

Janis Joplin Sisu juoksee 86-kuutosessa, joka on Solvallaserien 150 -karsinta ja ajetaan volttilähetyksellä. Janis Joplin Sisu lähtee takarivistä sisäradalta. Björn Goopin valmentama Crowd One Evo ja Melkko&Sorosen Yucatan Diamant ovat vastustajia.

”Janis Joplin Sisu laukkasi viimeksi, syytä en tiedä. Lähtörata 8 on hyvä, saamme nätin reissun sisäradalla. Volttilähtö käy ja hevonen on riviään parempi.”, Halme totesi.

Saonoi on Halmeen kolmas hevonen. Se kilpailee Solvallaserien 650 -karsinnassa (86-8) ja lähtee kymppipaikalta mailin ryhmässä. Stefan Melanderin Xanthis Hilton kuuluu suosikkeihin.

”Saonoi on hienossa kunnossa, viimeksi voitto tuli helposti. Kymppipaikka ei tee tehtävästä helppoa. Toivottavasti kärjessä ajetaan reipasta. Tämä on minun paras menestyssaumani keskiviikkona”, sanoi Halme ja jatkoi. "Ressuun lähdetään tiistaina aamulla, ja hevoset majoittuvat Solvallaan vierastalliin."

”Xanthis Hilton oli jättihyvä voittaessaan viimeksi 13,3-ajalla pitkällä matkalla ja volttilähetyksellä. Se on tehnyt huippusuorituksia myös ennen sitä. Yhdessä kevään kisassa se näytti kovan luokkansa ja hävisi vain Barack Facelle. Jos Xanthis Hilton vain lähtee ravia, niin meillä on keskiviikkona hyvät mahdollisuudet”, Stefan Melander sanoi Kanal75:n haastattelussa.

Kylmäveristen avoin ryhmä Verners lopp Solvallassa (86-nelonen) on yksi kierroksen helmistä, valitettavasti suomenhevosia ei lähtenyt kisaamaan. Turussa PM-kisan Hannu Torvisen ajamana voittanut Grislefaksen G.L. on kakkosradalla. Sisäpuolelta starttaa tallikaveri Tangen Bork, joka on suosikki. Brenne Odin ja Månlykke A.M. ovat kovia haastajia Öystein Tjomslandin kaksikolle.

Filatoffin Mo Salah (Maharajah) juoksee jo ennen 86-kohteita. Se saa 3-vuotislähdössä vastaansa Nurmoksen Stoneisle Vertigon (Creatine) ja Dimitri Hedmanin omistaman Caian (Cantab Hall), jota Petri Salmela valmentaa.

Svensk Uppfödningslöpningin karsinnat ajetaan myös alkuraveissa. Terästallit Oy:n ja Garde Hästar AB:n Chapter One (Chapter Seven) juoksee Solvallan ensimmäisessä karsinnassa. Duncan Gowan (Walner) ja Ajson (SJ’s Caviar) ovat kovia kilpakumppaneita. Marko Kreivin Pure Eliza (Brillantissime) on toisessa karsinnassa.

Breeders Coursen voittaja O’Hara Boko (Robert Bi) on suosikki Jägersron ensimmäisessä karsinnassa. Västerbo Gute (Gotland) lähtee ykkösradalta toisessa karsinnassa. Finaali juostaan Jägersrossa 25. marraskuuta.

