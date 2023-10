Toto86-ennakko Solvalla ja Jägersro: Live To Tell jahtaa finaalivoittoa jackpot-kierroksella

Jorma Kontion ajama Live To Tell on startannut viisi kertaa ja voittanut neljä lähtöä. Nyt 4-vuotias ruuna kamppailee uransa suurimmasta ykkösestä, kun voittaja palkitaan 150 000 kruunulla 86-pelin päätöskohteessa.

”Live To Tell teki myös viimeksi oikein hyvän juoksun, vaikka voittoputki katkesi. Hevonen joutui avaamaan kovaa, jotta se sai johtopaikan, eka 500m mentiin 1.08. Se vähän painoi jaloissa lopussa, mutta hevonen tsemppasi hyvin toiseksi ja juoksi uransa viidennessä kilpailussa 13,7-tuloksen. Kehitystä on tullut paljon tänä vuonna, ja hevonen tuntuu edelleen treeneissä hyvältä. Viimeksi kilpailimme ensimmäisen kerran ilman kenkiä, ja jatkamme samalla balanssilla. Live To Tell on nopea alussa, ja meillä on hyvä lähtörata, toivottavasti alku sujuu vähän rauhallisemmin kuin viimeksi. Meillä on hyvät mahdollisuudet menestyä”, valmentaja Timo Nurmos kertoi.

Tamara Skutnabbin Celine P on yksi Live To Tellin vastustajista. Se metsästää uran avausvoittoa.

Nurmoksella on myös toinen kova suosikki. Ysiradalta starttaava Isco Am juoksee 86-nelosessa, joka on spårtrappa-lähtö. Björn Goopin ajama Father Patrickin poika on voittanut kaikki viisi kilpailuaan. Malin Kullbergin Valnes New Love lähtee Isco Amin rinnalta. Jorma Kontio ajaa Melkko&Sorosen tallin ruunaa.

Jägersrossa ajetaan kaksi huippulähtöä jo ennen 86-kohteita. Kaksivuotiaiden Breeders Course -finaalin voittaja palkitaan 700 000 kruunulla. Kristian Anderssonin ja Juha-Matti Herttuan omistama Duke (Maharajah) hakee jättipottia. Mika Forss matkaa Etelä-Ruotsiin ajamaan Per Nordströmin valmennettavaa. Uransa 13,9a-tuloksella aloittanut italialainen Follow Him (Father Patrick) on suosikki

Cokstile tähdittää avointa ryhmää. Vastus on erilainen, mihin Cokstile on tottunut. Mika Forss nähdään Tomas Malmqvistin Crack Atoutin kärryillä, ja Nikyn 11-vuotias poika on yksi kovimmista haastajista.

Toto-kohteisiin tästä