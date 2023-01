Toto86-ennakko, Solvalla ja Jägersro: Matti Nisosella kova kolmikko Solvallassa

Solvallaserien-lähtöjä 80 000 kruunun ykkösillä ajetaan kolme Solvallassa. Niistä haetaan finaalipaikkoja helmikuun puolivälissä juostaviin finaaleihin, joissa ykköset ovat 150 000 kruunua.

Björn Goopin valmentama ja suomalaisporukan omistama Velocius Crowd One starttaa enintään 350 000 kruunua voittaneiden Solvallaserienissä, joka on 86-kakkonen. Sisäradalta lähtevä Oskar Kylin Blomin Mitzy Gold on isosuosikki. Se on juossut neljä voittoa Kylin Blomin valmennuksessa.

”Olen ollut tosi tyytyväinen hevosen suorituksiin. Solvallassa sisärata on hyvä lähtöpaikka, ja uskon, että pystymme pitämään keulat”, Kylin Blom sanoi ATG:n haastattelussa.

Nisosen valmentama ja Einari Vidgren Oy:n omistama Black And Quick nähdään enintään 650 000 kruunua ansainneiden Solvallaserienissä, joka 86-pelin päätöskohde. Mika Forssin ajama ruuna voitti viimeksi Rommessa ja on taas yksi suosikeista. Rauno Pölläsen hyvävireinen Kalle Taxam on kova haastaja samoin Goopin Twigs Honor.

”Black And Quick voitti viimeksi hyvällä tyylillä, ja kunto pitää. Hevonen osaa mennä paikasta kuin paikasta ja pitää huomioida myös takarivistä”, Nisonen kertoi.

Nisosen tallista nähdään hevosia myös 86-kuutosessa. Nisonen itse ajaa Midletonilla, joka starttaa paalulta ja ykkösradalta. Forssin ohjastama Djokovic on takamatkalla. Pia Huusarin Mary Hotshot jatkaa Rikard N Skoglundin ohjastamana.

”Midleton sai viimeksi määrätä tahdin johtopaikalla ja voitti helposti. Kaikki on ollut kunnossa sen jälkeen, ja mielestäni kunto on oikein hyvä. Ykkösrata on hyvä, ja hevonen on nopea myös voltista. Toivottavasti pystymme pitämään keulat, niin hevonen riittää pitkälle. Djokovic kiri viimeksi terävästi, ja olen oikein tyytyväinen sen vireeseen. Se pystyy kirimään selistä kovaa, ja jos juoksu vaan onnistuu, niin hevonen nousee voittotaistoon. Djokovic on ehkä tallin paras sauma keskiviikkona”, Nisonen sanoi.

Anne ja Kaarina Metzin Unique Creation juoksee toisen kilpailunsa Johan Untersteinerin valmennuksesta Jägersrossa 86-pelin seiskakohteessa. Ensimmäisessä startissa ruuna laukkasi.

”Unique Creation laukkasi viimeksi volttilähdössä. Se oli startissa turhan innokas. Laukan jälkeen hevonen tuntui hyvältä. Nyt autolähdössä laukkariski on pieni. Tässä seurassa meillä on hyvät mahdollisuudet. Jenkkikärryillä ajetaan ja vetolapuilla”, Untersteiner Racingin kotisivuilla kerrotaan.

Solvallan ravivuosi alkaa 3-vuotislähdöllä, jonka voittaja palkitaan 70 000 kruunulla. Mukana on kaksi Suomessa syntynyttä. Jyrki Filatoffin valmentama Mo Salah (Maharajah) ja Roni Paldanin Lady Cheri (Crazed) jahtaavat ensimmäistä totosijaa. Mattias Djusen tallista tulee kaksi hyvin aloittanutta menijää Excellent Cash (Brillantissime) ja Knickers Sisu (Southwind Frank).

